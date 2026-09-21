किचन में मोबाइल रखने की आदत बदल लें, इन चीजों से फोन को हो सकता है नुकसान

किचन में खाना बनाते समय मोबाइल पास रखना आजकल बहुत आम बात है। कोई रेसिपी देखने के लिए फोन रखता है तो कोई वीडियो या गाना चलाकर काम करता रहता है। ऐसे में कई लोग मोबाइल को फ्रिज के ऊपर या किचन के प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। देखने में यह आदत बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन इन जगहों पर फोन रखने से कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि मोबाइल को कहां पर रखने चाहिए। आइए जानते हैं।
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फ्रिज के ऊपर क्यों न रखें मोबाइल
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फ्रिज के ऊपर क्यों न रखें मोबाइल
फ्रिज चलते समय उसके पीछे और आसपास से गर्मी निकलती है। खासकर फ्रिज के ऊपर का हिस्सा कुछ मॉडल में गर्म महसूस हो सकता है। अगर मोबाइल को लंबे समय तक ऐसे ही गर्म जगह पर रखा जाए तो फोन का तापमान बढ़ सकता है। ज्यादा गर्मी बैटरी और फोन के दूसरे हिस्सों पर असर डाल सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि फ्रिज के ऊपर कुछ मिनट के लिए फोन रखने से तुरंत खराब हो जाएगा। परेशानी तब ज्यादा हो सकती है, जब फोन पहले से गर्म हो और उसे लगातार गर्म जगह पर रखा जाए। इसलिए फ्रिज के ऊपर मोबाइल रखने की आदत बनाने से बचना बेहतर है।
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किचन प्लेटफॉर्म पर भी रखें ध्यान
किचन का प्लेटफॉर्म मोबाइल के लिए दूसरी परेशानी खड़ी कर सकता है। यहां पानी, चाय, दूध, तेल या दूसरी चीजों के छींटे पड़ना आम है। खाना बनाते समय निकलने वाली भाप भी आसपास की चीजों पर नमी जमा कर सकती है। अगर मोबाइल में नमी चली जाए तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। खास बात यह है कि मोबाइल बाहर से सूखा दिखने के बावजूद अंदर से नमी के संपर्क में आ सकता है।
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किचन में मोबाइल रखने की ये आदत पड़ सकती है भारी
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फोन को गर्म जगह पर न छोड़ें
किचन में गैस चूल्हे, गर्म बर्तन या ओवन के बिल्कुल पास मोबाइल रखना भी ठीक नहीं है। ज्यादा तापमान फोन की बैटरी और दूसरे हिस्सों पर असर डाल सकता है। इसलिए खाना बनाते समय फोन को ऐसी जगह रखें जहां सीधी गर्मी, भाप और पानी के छींटे न पहुंचें।
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गीले हाथों से न चलाएं फोन
गीले हाथ से फोन न उठाए किचन में एक और आम गलती गीले हाथ से मोबाइल चलाना है। हाथों पर पानी या तेल लगा हो तो फोन पकड़ने से बचें। खासकर अगर चार्जिंग केबल फोन में लगी हो, तो नमी से बचाना और भी जरूरी है। कुल मिलाकर किचन में मोबाइल रखना अपने आप में कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस उसे फ्रिज के ऊपर, चूल्हे के पास, भाप वाली जगह या ऐसे प्लेटफॉर्म पर न रखें जहां पानी और तेल के छींटे आसानी से पड़ सकते हैं। फोन को सूखी और सामान्य तापमान वाली जगह पर रखना ज्यादा सुरक्षित आदत है।
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