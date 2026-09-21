भारतीय रेल: किन-किन स्थितियों में फाइल कर सकते हैं टीडीआर, जानें रेलवे का नियम

Indian Railways TDR Filing Rules: भारतीय रेलवे से सफर करते समय कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन घंटों लेट होती है या फिर यात्रा का प्लान अचानक कैंसिल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर चार्ट बन चुका है, तो आप सामान्य तरीके से टिकट कैंसिल करके रिफंड नहीं पा सकते हैं।





इसके लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी टीडीआर यानी 'टिकट डिपॉजिट रसीद' फाइल करने की सुविधा प्रदान करते हैं। टीडीआर फाइल करने के बाद रेलवे आपके दावे की जांच करता है और नियमानुसार आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन-किन स्थितियों में टीडीआर फाइल किया जा सकता है।