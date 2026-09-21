भारतीय रेल: किन-किन स्थितियों में फाइल कर सकते हैं टीडीआर, जानें रेलवे का नियम

Indian Railways TDR Filing Rules: भारतीय रेलवे से सफर करते समय कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन घंटों लेट होती है या फिर यात्रा का प्लान अचानक कैंसिल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर चार्ट बन चुका है, तो आप सामान्य तरीके से टिकट कैंसिल करके रिफंड नहीं पा सकते हैं।
इसके लिए भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी टीडीआर यानी 'टिकट डिपॉजिट रसीद' फाइल करने की सुविधा प्रदान करते हैं। टीडीआर फाइल करने के बाद रेलवे आपके दावे की जांच करता है और नियमानुसार आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन-किन स्थितियों में टीडीआर फाइल किया जा सकता है।
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ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर टीडीआर नियम
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ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर टीडीआर नियम
- अगर आपकी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है और आप इस वजह से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
- इस स्थिति में ट्रेन के प्रस्थान करने से पहले टीडीआर फाइल करने पर आपको टिकट का पूरा पैसा रिफंड के रूप में वापस मिल जाता है।
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ट्रेन छूट जाने या यात्रा रद्द होने की स्थिति में
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ट्रेन छूट जाने या यात्रा रद्द होने की स्थिति में
- अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है या आप किसी वजह से यात्रा रद्द करते हैं, तो हर स्थिति में TDR से रिफंड नहीं मिलता।
- सिर्फ ट्रेन छूट जाने के आधार पर चार्ट बनने के बाद TDR क्लेम करना मान्य नहीं होता है।
- रिफंड के लिए रेलवे के निर्धारित नियमों और समय-सीमा का पालन करना जरूरी है, जैसे ट्रेन का तीन घंटे से अधिक लेट होना आदि।
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एसी खराब होने या लोअर क्लास में सफर करने पर
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एसी खराब होने या लोअर क्लास में सफर करने पर
- अगर आपके पास एसी कोच का कंफर्म टिकट है लेकिन ट्रेन में एसी काम नहीं कर रहा है, तो आप टीडीआर दर्ज करा सकते हैं।
- इसके अलावा अगर रेलवे आपको उच्च श्रेणी की जगह किसी निचली श्रेणी में सफर कराता है, तो भी आप किराए के अंतर का पैसा वापस पाने के लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
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वेटिंग टिकट या कंफर्म सीट न मिलने पर
- अगर परिवार के कुछ सदस्यों का टिकट कंफर्म हो गया है और कुछ का वेटिंग रह गया है, और पूरा परिवार यात्रा नहीं कर रहा है, तो भी टीडीआर फाइल किया जा सकता है।
- आईआरसीटीसी वेबसाइट या एप पर जाकर 'My Transactions' सेक्शन में 'File TDR' का विकल्प चुनकर आप आसानी से ऑनलाइन क्लेम दर्ज कर सकते हैं।