क्या आप भी बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड? जानें कैसे मिलेगा 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, पात्रता भी चेक करें

अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज के समय में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं काफी मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च काफी महंगा होता है।





इसी क्रम में सरकार द्वारा पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिससे आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में आयुष्मान कार्ड और मुफ्त इलाज के बारे में जान सकते हैं...