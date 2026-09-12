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दाल या सब्जी पकाते समय कुकर से पानी बाहर क्यों आता है? ये गलती पड़ सकती है भारी

Sat, 12 Sep 2026 10:22 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 12 Sep 2026 10:22 AM IST
सार

Water Come Out of the Pressure Cooker: दाल या सब्जी बनाते समय कुकर से पानी बाहर निकलना आम बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं। जरूरत से ज्यादा पानी भरना, कुकर को ज्यादा भर देना या तेज आंच पर पकाना इसकी वजह बन सकता है।

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Why Does Water Come Out of the Pressure Cooker While Cooking Dal or Vegetables
कुकर से बार-बार बाहर आता है पानी? - फोटो : AI

घर में दाल, चावल या सब्जी बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल रोज होता है। इसमें खाना जल्दी बन जाता है और गैस की भी बचत होती है। लेकिन कई बार खाना पकाते समय कुकर की सीटी से पानी और झाग बाहर आने लगता है। इससे गैस चूल्हा गंदा तो होता ही है, साथ में कई लोगों को डर भी लगता है कि कहीं कुकर में कोई बड़ी खराबी तो नहीं है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Why Does Water Come Out of the Pressure Cooker While Cooking Dal or Vegetables
प्रेशर कुकर - फोटो : Adobe Stock

जरूरत से ज्यादा पानी डालना हो सकता है कारण
कुकर में दाल या सब्जी बनाते समय पानी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया जाए तो गर्म होने पर वह भाप के साथ ऊपर की तरफ आने लग सकता है। खासकर दाल पकाते समय झाग बनने की वजह से पानी बाहर निकलने की परेशानी ज्यादा हो सकती है।

Why Does Water Come Out of the Pressure Cooker While Cooking Dal or Vegetables
प्रेशर कुकर - फोटो : Adobe Stock

कुकर को जरूरत से ज्यादा न भरें
कुकर में दाल, चावल या सब्जी भरते समय उसे ऊपर तक भर देना सही नहीं है। खाना पकने के दौरान कई चीजें फूलती हैं और उनकी मात्रा बढ़ जाती है। दाल और कुछ दूसरी चीजों में झाग भी बन सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा भरा हुआ कुकर बाहर की तरफ चीजें निकाल सकता है। इसलिए कुकर में हमेशा उतनी ही मात्रा में खाना और पानी डालें, जितनी उसके लिए सही हो। कुकर की अधिकतम भरने की सीमा का भी ध्यान रखें।

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Why Does Water Come Out of the Pressure Cooker While Cooking Dal or Vegetables
प्रेशर कुकर - फोटो : Adobe Stock

तेज आंच पर पकाना भी बढ़ा सकता है परेशानी
कुकर में पानी उबलने और दबाव बनने के बाद हर चीज को लगातार तेज आंच पर पकाने की जरूरत नहीं होती। तेज आंच पर खाना बहुत तेजी से उबल सकता है और दाल या झाग सीटी के रास्ते बाहर आने लग सकता है। इसलिए कुकर में दबाव बनने के बाद आंच को जरूरत के हिसाब से कम किया जा सकता है।

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इंडक्शन कुकर - फोटो : एआई जनरेटेड

सीटी और रबर की भी करें जांच
अगर कुकर से बार-बार पानी या भाप असामान्य तरीके से बाहर आ रही है तो सिर्फ पानी की मात्रा को जिम्मेदार न मानें। सीटी के रास्ते में खाने के छोटे कण फंस गए हों तो भी भाप का रास्ता प्रभावित हो सकता है। कुकर की रबर की सील पुरानी या खराब होने पर भी कुकर ठीक से बंद नहीं हो सकता। अगर कुकर से भाप लगातार असामान्य तरीके से निकल रही हो, सीटी ठीक से काम न कर रही हो या कुकर का कोई हिस्सा खराब दिखाई दे रहा हो तो उसे इस्तेमाल करने से पहले जांच जरूर कराएं। इसलिए अगली बार कुकर से पानी बाहर आए तो सिर्फ चूल्हा साफ करने पर ध्यान न दें। पानी की मात्रा, कुकर में भरी चीजों की मात्रा, आंच और कुकर के हिस्सों की स्थिति भी जरूर जांचें।

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