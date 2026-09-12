दाल या सब्जी पकाते समय कुकर से पानी बाहर क्यों आता है? ये गलती पड़ सकती है भारी

1 of 5 कुकर से बार-बार बाहर आता है पानी? - फोटो : AI







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घर में दाल, चावल या सब्जी बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल रोज होता है। इसमें खाना जल्दी बन जाता है और गैस की भी बचत होती है। लेकिन कई बार खाना पकाते समय कुकर की सीटी से पानी और झाग बाहर आने लगता है। इससे गैस चूल्हा गंदा तो होता ही है, साथ में कई लोगों को डर भी लगता है कि कहीं कुकर में कोई बड़ी खराबी तो नहीं है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 प्रेशर कुकर - फोटो : Adobe Stock

जरूरत से ज्यादा पानी डालना हो सकता है कारण

कुकर में दाल या सब्जी बनाते समय पानी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया जाए तो गर्म होने पर वह भाप के साथ ऊपर की तरफ आने लग सकता है। खासकर दाल पकाते समय झाग बनने की वजह से पानी बाहर निकलने की परेशानी ज्यादा हो सकती है।

3 of 5 प्रेशर कुकर - फोटो : Adobe Stock

कुकर को जरूरत से ज्यादा न भरें

कुकर में दाल, चावल या सब्जी भरते समय उसे ऊपर तक भर देना सही नहीं है। खाना पकने के दौरान कई चीजें फूलती हैं और उनकी मात्रा बढ़ जाती है। दाल और कुछ दूसरी चीजों में झाग भी बन सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा भरा हुआ कुकर बाहर की तरफ चीजें निकाल सकता है। इसलिए कुकर में हमेशा उतनी ही मात्रा में खाना और पानी डालें, जितनी उसके लिए सही हो। कुकर की अधिकतम भरने की सीमा का भी ध्यान रखें।

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4 of 5 प्रेशर कुकर - फोटो : Adobe Stock

तेज आंच पर पकाना भी बढ़ा सकता है परेशानी

कुकर में पानी उबलने और दबाव बनने के बाद हर चीज को लगातार तेज आंच पर पकाने की जरूरत नहीं होती। तेज आंच पर खाना बहुत तेजी से उबल सकता है और दाल या झाग सीटी के रास्ते बाहर आने लग सकता है। इसलिए कुकर में दबाव बनने के बाद आंच को जरूरत के हिसाब से कम किया जा सकता है।

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