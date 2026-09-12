खबर जरूरत वाली: कपड़ों पर डिटर्जेंट के दाग रह जाते हैं? वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते समय न करें ये 4 गलतियां

इस बात में कोई दो राय नहीं कि वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने का काम काफी आसान कर दिया है, लेकिन कई बार मशीन से धुले कपड़ों पर ही डिटर्जेंट के दाग रह जाते हैं। दरअसल, कपड़े साफ होने के बजाय उन पर सफेद पाउडर जैसा निशान दिखाई देता है।





यही नहीं कुछ कपड़ों पर ये निशान सूखने के बाद ज्यादा साफ नजर आता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जरूरी नहीं कि हर बार मशीन में कोई खराबी हो। बल्कि, कई बार इसकी वजह मशीन इस्तेमाल करने का तरीका भी हो सकता है। चलिए जानते हैं ये कौन से गलत तरीके हो सकते हैं...