खबर जरूरत वाली: कपड़ों पर डिटर्जेंट के दाग रह जाते हैं? वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते समय न करें ये 4 गलतियां

इस बात में कोई दो राय नहीं कि वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने का काम काफी आसान कर दिया है, लेकिन कई बार मशीन से धुले कपड़ों पर ही डिटर्जेंट के दाग रह जाते हैं। दरअसल, कपड़े साफ होने के बजाय उन पर सफेद पाउडर जैसा निशान दिखाई देता है।
यही नहीं कुछ कपड़ों पर ये निशान सूखने के बाद ज्यादा साफ नजर आता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जरूरी नहीं कि हर बार मशीन में कोई खराबी हो। बल्कि, कई बार इसकी वजह मशीन इस्तेमाल करने का तरीका भी हो सकता है। चलिए जानते हैं ये कौन से गलत तरीके हो सकते हैं...
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वॉशिंग मशीन का कैसे करें सही से इस्तेमाल?
- फोटो : Amar Ujala
वॉशिंग मशीन में कौन सी गलतियां करते हैं लोग?
गलत वॉश प्रोग्राम चुनना
- हर तरह के कपड़ों के लिए एक ही वॉश प्रोग्राम सही नहीं होता
- कपड़ों की मात्रा और प्रकार के अनुसार जरुरी प्रोग्राम चुनना जरूरी होता है
- अगर कपड़े ज्यादा हैं और पानी या रिंसिंग पर्याप्त नहीं है, तो डिटर्जेंट के अवशेष रह सकते हैं
- इसलिए मशीन में उपलब्ध रिंस और वॉश विकल्पों को समझकर इस्तेमाल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है
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- फोटो : AI Generated
मशीन की सफाई को नजरअंदाज करना
- डिटर्जेंट डालने वाली ट्रे में भी समय के साथ पाउडर या लिक्विड के अवशेष जमा हो सकते हैं
- गंदा ड्रॉअर अगली धुलाई में भी समस्या पैदा कर सकता है
- इसी तरह मशीन के उन हिस्सों की भी समय-समय पर सफाई करें, जिन्हें साफ करने की सलाह कंपनी या टेक्नीशियन द्वरा दी जाती है
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- फोटो : Adobe Stock
मशीन की लोडिंग चेक करें
- कई लोग मशीन की लोडिंग चेक नहीं करते और अधिक कपड़ो को मशीन में एक बार में ही डाल देते हैं
- दरअसल, अगर कपड़ों पर डिटर्जेंट के दाग बार-बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले डिटर्जेंट की मात्रा, कपड़ों की लोडिंग और मशीन की सेटिंग को चेक करें
- इससे इस समस्या को कम किया जा सकता है
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जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालना
- लोग वॉशिंग मशीन में जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डाल देते हैं
- लोग अक्सर ये सोचकर ज्यादा डिटर्जेंट डाल देते हैं कि कपड़े ज्यादा साफ होंगे
- पर होता इसका उल्टा है और वो ये कि अधिक डिटर्जेंट होने की वजह से ये कपड़ों पर रह जाता है
- इसलिए जरूरत के हिसाब से ही डिटर्जेंट डालें