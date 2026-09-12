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बारिश के दिनों में जल्दी खराब होती हैं ये घर की चीजें, ज्यादातर लोग नहीं देते ध्यान

Sat, 12 Sep 2026 05:06 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 12 Sep 2026 05:06 PM IST
सार

Household Items: बारिश के मौसम में सिर्फ कपड़े और जूते ही नहीं, घर में रखी कई जरूरी चीजें भी नमी की वजह से जल्दी खराब हो सकती हैं। अगर इन चीजों को सही जगह और सही तरीके से नहीं रखा जाए तो उनकी उम्र कम हो सकती है और कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है।

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Household Items That Can Get Damaged During the Monsoon Know other details here
बारिश के मौसम में ये सामान हो जाता है खराब - फोटो : AI

बारिश के दिनों में हवा में नमी बढ़ जाती है। इसका असर घर के लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजों और अलमारियों पर भी पड़ सकता है। लकड़ी नमी सोखने के कारण फूल सकती है और उसके दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते। अगर लकड़ी का सामान लगातार नम जगह पर रखा रहे तो उसमें सीलन की गंध भी आने लगती है। इसलिए फर्नीचर को दीवार से बिल्कुल चिपका कर रखने के बजाय थोड़ी जगह छोड़ना बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं।

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बारिश के मौसम में ये सामान हो जाता है खराब - फोटो : Adobe Stock

लोहे की चीजों पर लग सकता है जंग
बारिश के मौसम में लोहे की चीजों को भी खास ध्यान की जरूरत होती है। हवा में ज्यादा नमी होने पर लोहे की सतह पर पानी की बहुत हल्की परत जम सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर जंग लगने लगती है। घर में रखे औजार, लोहे के स्टैंड, कील और दूसरी धातु की चीजों को सूखी जगह पर रखना चाहिए। अगर किसी चीज पर पानी पड़ जाए तो उसे तुरंत सुखा देना बेहतर है।

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बारिश के मौसम में ये सामान हो जाता है खराब - फोटो : Adobe Stock

इलेक्ट्रॉनिक सामान को नमी से बचाएं
बारिश में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां सीधे नमी या पानी पहुंच सकता हो। ज्यादा नमी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। खासकर खिड़की, बालकनी या ऐसी जगह जहां बारिश का पानी छींटों के साथ आता है, वहां इन चीजों को रखने से बचें।

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बारिश के मौसम में ये सामान हो जाता है खराब - फोटो : Freepik.com

मसाले और सूखा सामान भी हो सकता है खराब
रसोई में रखे मसाले, आटा, सूजी, बेसन और दूसरे सूखे सामान पर भी बारिश के मौसम में नमी का असर पड़ सकता है। डिब्बे में नमी जाने पर इनमें गांठें पड़ सकती हैं और लंबे समय तक रखने पर खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।इन चीजों को हमेशा सूखे और अच्छी तरह बंद डिब्बों में रखें। डिब्बे में सामान निकालने के लिए गीला चम्मच बिल्कुल न डालें।

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बारिश के मौसम में ये सामान हो जाता है खराब - फोटो : Adobe stock

कपड़े और गद्दे भी संभालकर रखें
बारिश में कपड़े सूखने में समय लेते हैं और अगर उन्हें पूरी तरह सूखने से पहले अलमारी में रख दिया जाए तो उनमें सीलन की गंध आ सकती है। गद्दे और तकिए में भी नमी फंस सकती है, खासकर अगर कमरा ठीक से हवादार न हो। इसलिए बारिश के दिनों में घर में हवा का रास्ता खुला रखना और सामान को समय-समय पर सुखाना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से कई चीजों को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है।
 

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