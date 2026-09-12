बारिश के दिनों में जल्दी खराब होती हैं ये घर की चीजें, ज्यादातर लोग नहीं देते ध्यान

बारिश के दिनों में हवा में नमी बढ़ जाती है। इसका असर घर के लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजों और अलमारियों पर भी पड़ सकता है। लकड़ी नमी सोखने के कारण फूल सकती है और उसके दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते। अगर लकड़ी का सामान लगातार नम जगह पर रखा रहे तो उसमें सीलन की गंध भी आने लगती है। इसलिए फर्नीचर को दीवार से बिल्कुल चिपका कर रखने के बजाय थोड़ी जगह छोड़ना बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं।
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बारिश के मौसम में ये सामान हो जाता है खराब
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लोहे की चीजों पर लग सकता है जंग
बारिश के मौसम में लोहे की चीजों को भी खास ध्यान की जरूरत होती है। हवा में ज्यादा नमी होने पर लोहे की सतह पर पानी की बहुत हल्की परत जम सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर जंग लगने लगती है। घर में रखे औजार, लोहे के स्टैंड, कील और दूसरी धातु की चीजों को सूखी जगह पर रखना चाहिए। अगर किसी चीज पर पानी पड़ जाए तो उसे तुरंत सुखा देना बेहतर है।
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इलेक्ट्रॉनिक सामान को नमी से बचाएं
बारिश में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां सीधे नमी या पानी पहुंच सकता हो। ज्यादा नमी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। खासकर खिड़की, बालकनी या ऐसी जगह जहां बारिश का पानी छींटों के साथ आता है, वहां इन चीजों को रखने से बचें।
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मसाले और सूखा सामान भी हो सकता है खराब
रसोई में रखे मसाले, आटा, सूजी, बेसन और दूसरे सूखे सामान पर भी बारिश के मौसम में नमी का असर पड़ सकता है। डिब्बे में नमी जाने पर इनमें गांठें पड़ सकती हैं और लंबे समय तक रखने पर खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।इन चीजों को हमेशा सूखे और अच्छी तरह बंद डिब्बों में रखें। डिब्बे में सामान निकालने के लिए गीला चम्मच बिल्कुल न डालें।
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कपड़े और गद्दे भी संभालकर रखें
बारिश में कपड़े सूखने में समय लेते हैं और अगर उन्हें पूरी तरह सूखने से पहले अलमारी में रख दिया जाए तो उनमें सीलन की गंध आ सकती है। गद्दे और तकिए में भी नमी फंस सकती है, खासकर अगर कमरा ठीक से हवादार न हो। इसलिए बारिश के दिनों में घर में हवा का रास्ता खुला रखना और सामान को समय-समय पर सुखाना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से कई चीजों को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है।
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