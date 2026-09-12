जान लें: क्या बैंक खाते में जमा पैसे सुरक्षित हैं? इन 4 बैंकिंग नियमों की जानकारी हर खाताधारक को होनी चाहिए

हर बैंक खाताधारक को पता होने चाहिए ये 4 नियम - फोटो : Amar Ujala AI

Banking Rules: बैंक खाते में पैसे जमा करके ज्यादातर लोग निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा जमा होना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि, खाताधारक को बैंकिंग से जुड़े कुछ जरूरी नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए।





इनमें जमा बीमा से लेकर खाते को सक्रिय रखने और अनधिकृत लेनदेन की शिकायत तक शामिल है। अगर आप भी बैंक खाताधारक हैं, तो तो आप यहां इन नियमों के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इन बैंकिंग नियमों के बारे में...