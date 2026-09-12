बाथरूम का शीशा नहाने के बाद धुंधला क्यों हो जाता है? रोज की ये वजह है जिम्मेदार

1 of 5 गर्म पानी से नहाते ही शीशे पर जम जाती है धुंध? - फोटो : AI







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नहाते समय खासकर गर्म पानी का इस्तेमाल करने पर बाथरूम के अंदर की हवा में नमी बढ़ जाती है। पानी गर्म होने की वजह से भाप बनती है और पूरे बाथरूम में फैल जाती है। अब जब यही गर्म और नमी वाली हवा ठंडे शीशे के संपर्क में आती है तो भाप पानी की छोटी-छोटी बूंदों में बदलने लगती है। ये बूंदें शीशे की सतह पर जम जाती हैं और शीशा धुंधला दिखाई देने लगता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 गर्म पानी से नहाते ही शीशे पर जम जाती है धुंध? - फोटो : Freepik

ठंडा शीशा भाप को जल्दी जमा करता है

बाथरूम का शीशा आमतौर पर कमरे की हवा से ठंडा रहता है। इसलिए गर्म भाप के संपर्क में आते ही उस पर नमी जमने लगती है। जितना ज्यादा गर्म पानी और भाप होगी, शीशे पर धुंध भी उतनी ज्यादा दिखाई दे सकती है। सर्दियों में यह परेशानी और ज्यादा नजर आ सकती है क्योंकि शीशे और बाथरूम की सतहें ज्यादा ठंडी होती हैं।

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बाथरूम में हवा का रास्ता बंद हो तो धुंध देर तक रहती है

अगर बाथरूम में खिड़की नहीं है या एग्जॉस्ट फैन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अंदर की नमी जल्दी बाहर नहीं निकलती। ऐसे में शीशे पर जमा पानी की बूंदें भी लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। नहाने के बाद दरवाजा या खिड़की थोड़ी देर खुली रखने और एग्जॉस्ट फैन चलाने से बाथरूम की नमी बाहर निकलने में मदद मिलती है।

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4 of 5 गर्म पानी से नहाते ही शीशे पर जम जाती है धुंध? - फोटो : instagram

शीशे पर गंदगी हो तो धुंध और ज्यादा दिख सकती है

अगर शीशे पर साबुन, तेल या धूल की हल्की परत जमा है तो पानी की बूंदें उस पर आसानी से टिक सकती हैं। इससे शीशा और ज्यादा धुंधला नजर आ सकता है। इसलिए सिर्फ नहाने के बाद शीशा पोंछना ही जरूरी नहीं है। समय-समय पर शीशे को अच्छी तरह साफ करना भी जरूरी है।

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