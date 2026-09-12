पीएम किसान योजना 24वीं किस्त: बैंक खाते में पैसे नहीं आए तो कहां करें शिकायत? यहां जानें आसान तरीका

पीएम किसान योजना की किस्त नहीं आए तो किसान कहां करें शिकायत? - फोटो : Amar Ujala AI

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों पात्र किसान जुड़े हैं और मौजूदा समय में लाभ ले रहे हैं। योजना के तहत जारी हो चुकी अब तक 23 किस्त का लाभ करोड़ों पात्र किसान ले चुके हैं।





इसी क्रम में इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन अगर सोचिए कि जिन किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? क्या ये किसान कहीं शिकायत कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...