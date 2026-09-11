रात में रसोई साफ करके सोते हैं, फिर भी सुबह बदबू क्यों आती है? ये जगह जरूर देखें

1 of 5 रसोई साफ करने के बाद भी सुबह आती है गंदी गंध? - फोटो : AI







Link Copied



रात में खाना बनाने के बाद ज्यादातर लोग रसोई की सफाई करके ही सोते हैं। चूल्हा साफ, फर्श साफ और बर्तन भी अपनी जगह रख दिए जाते हैं। इसके बावजूद सुबह रसोई में कदम रखते ही कई बार अजीब सी बदबू आने लगती है। ऐसे में लगता है कि आखिर रात में साफ करने के बाद भी गंध कहां से आ रही है। दरअसल, रसोई में कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जिन्हें रोज की सफाई में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। किचन साफ करते हुए सामने के कूड़े कचरे तो आसानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन पीछे की छिपी गंदगी तक नजर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में जरूरी है कि सामने पड़े कचरे के साथ साथ छुपे हुए कचरे को भी खोज निकालना और उसे साफ करना। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 रसोई साफ करने के बाद भी सुबह आती है गंदी गंध? - फोटो : Adobe

सिंक की नाली जरूर देखें

सबसे पहले सिंक की नाली को जरूर देखें। बर्तन धोते समय खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और चिकनाई नाली के अंदर चली जाती है। इनमें से कुछ हिस्सा पाइप में चिपक सकता है और समय के साथ बदबू की वजह बन सकता है। रातभर रसोई बंद रहने पर सुबह यह गंध ज्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए सिंक की सफाई करते समय उसके आसपास ही नहीं, नाली के मुंह को भी अच्छी तरह साफ करें।

3 of 5 रसोई साफ करने के बाद भी सुबह आती है गंदी गंध? - फोटो : Adobe stock

गीले कपड़े से भी आती है बदबू

दूसरी जगह है गीला कपड़ा। रसोई में बर्तन या चूल्हा पोंछने के बाद कपड़े को गीला ही छोड़ दिया जाए तो उसमें बदबू आने लग सकती है। खासकर अगर कपड़े में तेल, खाने के दाग या दूसरी गंदगी लगी हो। रातभर नमी में पड़ा कपड़ा सुबह पूरी रसोई में गंध फैला सकता है। इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह धोकर सूखने के लिए रखें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 रसोई साफ करने के बाद भी सुबह आती है गंदी गंध? - फोटो : freepik.com

कूड़ेदान को भी करें साफ

कूड़ेदान को भी सिर्फ कचरा निकालने के बाद साफ समझ लेना ठीक नहीं है। कभी-कभी कचरे से निकला तरल नीचे या किनारों पर लग जाता है। अगर उसे साफ न किया जाए तो वहीं से बदबू आती रह सकती है। कूड़ेदान को समय-समय पर धोकर पूरी तरह सुखाना जरूरी है।

विज्ञापन