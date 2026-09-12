फ्लश करने के बाद भी टॉयलेट का पानी घूमता रहता है? इस संकेत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

1 of 5 फ्लश के बाद पानी रुकने का नाम नहीं लेता? - फोटो : AI







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फ्लश दबाते ही टॉयलेट में तेजी से पानी आता है और फिर कटोरे से नीचे की तरफ निकलता है। इस दौरान पानी गोल-गोल घूमता हुआ दिखाई देता है। टॉयलेट का डिजाइन भी पानी को एक खास दिशा में घुमाकर बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। इसलिए फ्लश करने के बाद कुछ सेकंड तक पानी घूमता रहे तो यह सामान्य बात है। परेशानी तब शुरू होती है जब पानी सामान्य से ज्यादा देर तक घूमता रहे या हर बार फ्लश करने के बाद काफी समय तक शांत न हो। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 toilet hygiene - फोटो : Adobe stock

ड्रेन में रुकावट हो सकती है वजह

अगर पानी पहले की तुलना में धीरे नीचे जा रहा है या फ्लश करने के बाद कटोरे में पानी ज्यादा देर तक घूमता रहता है तो ड्रेन में आंशिक रुकावट हो सकती है। टॉयलेट में जरूरत से ज्यादा टिश्यू पेपर या कोई ऐसी चीज चली जाने पर पानी का रास्ता थोड़ा बंद हो सकता है। ऐसी स्थिति में शुरुआत में पानी सिर्फ धीरे निकलता है, लेकिन रुकावट बढ़ने पर फ्लश करने के बाद पानी ऊपर तक आने की परेशानी भी हो सकती है।

3 of 5 toilet hygiene - फोटो : Adobe stock

टैंक से लगातार पानी आ रहा है तो ध्यान दें

कई बार टॉयलेट में पानी घूमने के साथ-साथ टैंक से हल्की पानी की आवाज भी आती रहती है। इसका मतलब फ्लश टैंक में लगा पानी रोकने वाला हिस्सा ठीक से बंद नहीं हो रहा हो सकता है। ऐसे में टैंक का पानी थोड़ा-थोड़ा करके टॉयलेट में जाता रहता है। इससे पानी बेवजह खर्च होता रहता है। अगर यह आवाज लगातार सुनाई दे रही है तो टैंक के अंदर के हिस्सों की जांच करवाना बेहतर है।

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4 of 5 toilet hygiene - फोटो : Adobe stock

फ्लश कमजोर होने पर भी हो सकती है दिक्कत

अगर पहले एक बार फ्लश करने पर टॉयलेट साफ हो जाता था, लेकिन अब पानी का बहाव कमजोर लग रहा है तो इसकी भी जांच जरूरी है। टैंक में पानी का लेवल कम होना, फ्लश के अंदर की खराबी या ड्रेन में रुकावट इसकी वजह हो सकती है। इसलिए सिर्फ पानी घूमने को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें कि पानी कितनी देर में नीचे जाता है और फ्लश के बाद कोई आवाज लगातार तो नहीं आती।

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