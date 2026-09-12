Ladli Behna Yojana 40th Kist Update: 40वीं किस्त से पहले महिलाओं के लिए बड़ी खबर! | CM Mohan Yadav

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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक बेहद लोकप्रिय पहल है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। बता दें कि इस योजना की अब तक 39 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब लाभार्थी महिलाएं 40 वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं।



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