बची हुई रोटी को ऐसे रखेंगे तो अगले दिन भी रहेगी नरम, ज्यादातर लोग करते हैं गलती

1 of 5 रात की बची रोटी सुबह हो जाती है कड़क? - फोटो : AI







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घर में रोज रोटी बनती है और कई बार कुछ रोटियां बच भी जाती हैं। रात को जो रोटी नरम होती है, वही सुबह तक कड़ी और सूखी लगने लगती है। फिर उसे खाने के लिए लोग पानी लगाकर या तवे पर दोबारा गर्म करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोटी कुछ ही घंटों में इतनी कड़ी क्यों हो जाती है? तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 रात की बची रोटी सुबह हो जाती है कड़क? - फोटो : Adobe Stock

ठंडी होने के साथ बदल जाता है रोटी का स्टार्च

रोटी के कड़ा होने की एक बड़ी वजह उसमें मौजूद स्टार्च है। रोटी पकते समय आटे में मौजूद स्टार्च पानी सोख लेता है, जिससे रोटी नरम रहती है। लेकिन जैसे-जैसे रोटी ठंडी होती है, स्टार्च की बनावट धीरे-धीरे बदलने लगती है। इसी वजह से रोटी सख्त और कम मुलायम महसूस होने लगती है।

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खुली रखने से भी जल्दी सूखती है रोटी

रोटी को खुली प्लेट में छोड़ देना भी उसकी नरमी कम कर सकता है। गर्म रोटी से भाप निकलती है और अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी नमी तेजी से कम हो सकती है। पंखे के नीचे या बहुत सूखी जगह पर रखी रोटी और जल्दी सूख सकती है।

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रोटी को ऐसे रखें तो बनी रहेगी नरमी

अगर रोटी अगले दिन तक नरम रखनी है तो उसे खुला छोड़ने से बचें। रोटियां बनने के बाद उन्हें साफ कपड़े में लपेटकर या ढक्कन वाले साफ डिब्बे में रखा जा सकता है। इससे रोटी की नमी जल्दी बाहर नहीं निकलती। हालांकि, रोटियों को बहुत देर तक गर्म और भाप भरे डिब्बे में बंद करके रखना भी ठीक नहीं है। ज्यादा नमी जमा होने पर रोटी गीली पड़ सकती है और जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।

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