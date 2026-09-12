रातभर टीवी नहीं चलाया फिर भी बढ़ रहा बिल? सिर्फ टीवी को जिम्मेदार न समझें

1 of 5 रातभर टीवी बंद रहता है फिर भी मीटर चलता है? - फोटो : AI







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आजकल ज्यादातर टीवी रिमोट से बंद करने पर पूरी तरह बिजली के कनेक्शन से अलग नहीं होते। टीवी स्टैंडबाई मोड में चला जाता है। इस स्थिति में टीवी का कुछ हिस्सा सक्रिय रहता है ताकि रिमोट दबाते ही वह दोबारा चालू हो सके।इस दौरान बिजली की खपत बहुत कम होती है, लेकिन शून्य होना जरूरी नहीं है। इसलिए सिर्फ टीवी बंद देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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मीटर सिर्फ टीवी की वजह से नहीं चलता

अगर रात में टीवी बंद है और बिजली का मीटर फिर भी चलता दिख रहा है तो इसकी वजह घर का कोई दूसरा उपकरण भी हो सकता है। फ्रिज, पंखा, वाई-फाई राउटर, सेट-टॉप बॉक्स, पानी का पंप, गीजर या दूसरे उपकरण चालू होने पर मीटर बिजली की खपत दर्ज करता रहेगा। यहां तक कि कुछ उपकरण बंद दिखने के बावजूद स्टैंडबाय स्थिति में थोड़ी बिजली ले सकते हैं। इसलिए मीटर को सिर्फ टीवी से जोड़कर देखना सही नहीं है।

3 of 5 रातभर टीवी बंद रहता है फिर भी मीटर चलता है? - फोटो : अमर उजाला

कैसे पता करें कि बिजली कहां खर्च हो रही है?

अगर आपको लगता है कि घर में जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च हो रही है तो रात में कुछ समय के लिए ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरण बंद करके मीटर की गति देख सकते हैं। एक साथ सारे उपकरण बंद करने के बजाय उन्हें एक-एक करके जांचना ज्यादा आसान रहेगा।अगर सभी उपकरण बंद करने के बाद भी मीटर में लगातार खपत दिखाई देती है, तो घर की वायरिंग या किसी उपकरण की जांच करवाना सही रहेगा। बिजली के तारों या मीटर से खुद छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।

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4 of 5 रातभर टीवी बंद रहता है फिर भी मीटर चलता है? - फोटो : अमर उजाला

टीवी की बिजली बचानी है तो क्या करें?

अगर टीवी का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है तो सिर्फ रिमोट से बंद करने के बजाय जरूरत के हिसाब से उसका बिजली कनेक्शन भी बंद किया जा सकता है। टीवी के साथ जुड़े सेट-टॉप बॉक्स और दूसरे उपकरणों को भी जरूरत न होने पर बंद रखने से स्टैंडबाय में होने वाली थोड़ी-बहुत बिजली खपत कम की जा सकती है।

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