रात में घर से आती है खट-खट की आवाज? भूत नहीं, ये 5 चीजें हो सकती हैं जिम्मेदार

1 of 5 रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : AI







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दिन में घर के आसपास काफी शोर रहता है। गाड़ियों, लोगों और दूसरे घरेलू कामों की आवाज के बीच छोटी आवाजें आसानी से सुनाई नहीं देतीं। रात में जब आसपास शांति होती है तो वही हल्की आवाज भी काफी तेज महसूस होती है। इसलिए सबसे पहले घबराने के बजाय आवाज का स्रोत समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : Orient

पंखे से आ सकती है टिक-टिक या घरघराहट

अगर पंखा पुराना है या उसके किसी हिस्से में ढीलापन आ गया है तो चलने पर टिक-टिक, खड़खड़ या घरघर जैसी आवाज आ सकती है। कभी-कभी पंखे के ब्लेड पर धूल जमा होने या उसके संतुलन में गड़बड़ी होने से भी आवाज बढ़ जाती है।अगर पंखे की आवाज अचानक पहले से ज्यादा हो गई है तो उसे नजरअंदाज न करें। पंखा बंद करके उसके ब्लेड और दूसरे हिस्सों की जांच करवाना बेहतर है।

3 of 5 रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : Adobe Stock

पानी की पाइप भी कर सकती है खट-खट

रात में पानी का इस्तेमाल कम होने के बाद पाइप के अंदर दबाव और पानी के बहाव में बदलाव से कभी-कभी आवाज आ सकती है। नल बंद करने के बाद पाइप से खट-खट या ठक-ठक सुनाई दे तो यह पानी की लाइन से जुड़ी वजह हो सकती है। अगर आवाज लगातार आती है या साथ में पानी का रिसाव भी दिखाई दे रहा है तो प्लंबर से जांच करवाना सही रहेगा।

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4 of 5 रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रिज भी करते हैं आवाज

फ्रिज से कभी क्लिक, भनभन या हल्की गूंज जैसी आवाज आना सामान्य हो सकता है। इसका संबंध उसके कंप्रेसर और अंदर चलने वाले दूसरे हिस्सों से हो सकता है। इसी तरह एसी बंद होने के कुछ समय बाद भी हल्की आवाज सुनाई दे सकती है।

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