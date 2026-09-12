फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Do Strange Noises Come From Your House at Night Common Causes Explained

रात में घर से आती है खट-खट की आवाज? भूत नहीं, ये 5 चीजें हो सकती हैं जिम्मेदार

Sat, 12 Sep 2026 01:23 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 12 Sep 2026 01:23 PM IST
सार

Strange Noises: रात में अचानक घर से खट-खट, टिक-टिक या पानी बहने जैसी आवाज सुनकर कई बार डर लगने लगता है। लेकिन हर अजीब आवाज किसी बड़ी परेशानी का संकेत नहीं होती। तापमान में बदलाव, पंखा, पानी की पाइप, फ्रिज और लकड़ी के सामान तक ऐसी आवाजों की वजह बन सकते हैं।
 

विज्ञापन
Why Do Strange Noises Come From Your House at Night Common Causes Explained
रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : AI

दिन में घर के आसपास काफी शोर रहता है। गाड़ियों, लोगों और दूसरे घरेलू कामों की आवाज के बीच छोटी आवाजें आसानी से सुनाई नहीं देतीं। रात में जब आसपास शांति होती है तो वही हल्की आवाज भी काफी तेज महसूस होती है। इसलिए सबसे पहले घबराने के बजाय आवाज का स्रोत समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं।

Why Do Strange Noises Come From Your House at Night Common Causes Explained
रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : Orient

पंखे से आ सकती है टिक-टिक या घरघराहट
अगर पंखा पुराना है या उसके किसी हिस्से में ढीलापन आ गया है तो चलने पर टिक-टिक, खड़खड़ या घरघर जैसी आवाज आ सकती है। कभी-कभी पंखे के ब्लेड पर धूल जमा होने या उसके संतुलन में गड़बड़ी होने से भी आवाज बढ़ जाती है।अगर पंखे की आवाज अचानक पहले से ज्यादा हो गई है तो उसे नजरअंदाज न करें। पंखा बंद करके उसके ब्लेड और दूसरे हिस्सों की जांच करवाना बेहतर है।

Why Do Strange Noises Come From Your House at Night Common Causes Explained
रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : Adobe Stock

पानी की पाइप भी कर सकती है खट-खट
रात में पानी का इस्तेमाल कम होने के बाद पाइप के अंदर दबाव और पानी के बहाव में बदलाव से कभी-कभी आवाज आ सकती है। नल बंद करने के बाद पाइप से खट-खट या ठक-ठक सुनाई दे तो यह पानी की लाइन से जुड़ी वजह हो सकती है। अगर आवाज लगातार आती है या साथ में पानी का रिसाव भी दिखाई दे रहा है तो प्लंबर से जांच करवाना सही रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Why Do Strange Noises Come From Your House at Night Common Causes Explained
रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रिज भी करते हैं आवाज
फ्रिज से कभी क्लिक, भनभन या हल्की गूंज जैसी आवाज आना सामान्य हो सकता है। इसका संबंध उसके कंप्रेसर और अंदर चलने वाले दूसरे हिस्सों से हो सकता है। इसी तरह एसी बंद होने के कुछ समय बाद भी हल्की आवाज सुनाई दे सकती है।

विज्ञापन
Why Do Strange Noises Come From Your House at Night Common Causes Explained
रात की खामोशी में सुनाई देती हैं अजीब आवाजें? - फोटो : freepik

लकड़ी और फर्नीचर से भी आती है आवाज
मौसम और कमरे के तापमान में बदलाव से लकड़ी के दरवाजे, अलमारी या फर्नीचर में हल्का फैलाव और सिकुड़न हो सकती है। इससे कभी-कभी चटकने या टिक जैसी आवाज आती है। रात में शांति होने के कारण यह आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है।हालांकि अगर आवाज के साथ बिजली की जलने जैसी गंध, चिंगारी, पानी का रिसाव या पंखे में तेज कंपन जैसी परेशानी दिखे तो उसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में संबंधित उपकरण को बंद करके जरूरत के हिसाब से बिजली मिस्त्री या प्लंबर की मदद लेना बेहतर है।


साफ कांच के गिलास में भी क्यों आती है बासी गंध? कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे

घर में बिजली का बिल अचानक बढ़ गया? मीटर रीडिंग से लेकर इन 4 चीजों को जरूर करें चेक

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed