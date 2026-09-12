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साफ कांच के गिलास में भी क्यों आती है बासी गंध? कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे

Sat, 12 Sep 2026 12:46 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 12 Sep 2026 12:46 PM IST
सार

Glasses Smell: गिलास धोने के बाद अगर उसे तुरंत उल्टा करके रख दिया जाए और अंदर नमी रह जाए, तो कुछ समय बाद उसमें अजीब सी बदबू आने लग सकती है। इसकी वजह अक्सर गिलास के अंदर फंसी नमी, साबुन की बची परत या आसपास की गंध होती है। गिलास को सही तरीके से सुखाने से इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है।
 

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Why Do Glasses Smell When Stored Upside Down After Washing
गिलास धोकर उल्टा रखते हैं? - फोटो : AI

गिलास को धोने के बाद उसमें पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं। जब इसे उल्टा करके किसी सपाट जगह पर रख दिया जाता है तो हवा का आना-जाना कम हो जाता है। ऐसे में अंदर की नमी जल्दी सूख नहीं पाती। लंबे समय तक गीला रहने पर गिलास में बासी या सीलन जैसी गंध महसूस हो सकती है। खासकर गर्म और उमस वाले मौसम में यह परेशानी ज्यादा हो सकती है। अगर गिलास को धोने के बाद पूरी तरह सुखाया नहीं गया है, तो उल्टा रखने पर अंदर नमी फंसी रह सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

Why Do Glasses Smell When Stored Upside Down After Washing
गिलास धोकर उल्टा रखते हैं? - फोटो : freepik.com

साबुन की हल्की परत भी दे सकती है गंध
कई बार गिलास को धोने के बाद अच्छी तरह पानी से नहीं धोया जाता। ऐसे में सफाई वाले साबुन की बहुत हल्की परत कांच पर रह सकती है। समय के साथ इसमें पानी और दूसरी चीजों के छोटे अवशेष मिलकर गंध पैदा कर सकते हैं। इसलिए गिलास धोने के बाद साफ पानी से अच्छी तरह कुल्ला करना जरूरी है। खासकर अगर उसमें दूध, चाय, जूस या कोई मीठी चीज रखी गई थी तो सिर्फ जल्दी से पानी डालकर धोना काफी नहीं होता।

Why Do Glasses Smell When Stored Upside Down After Washing
गिलास धोकर उल्टा रखते हैं? - फोटो : freepik.com

गिलास को ऐसे रखें कि हवा आती रहे
गिलास को धोने के बाद तुरंत किसी बंद कैबिनेट में उल्टा रखने के बजाय पहले कुछ देर पानी निकलने दें। अगर गिलास उल्टा रखना है तो उसे ऐसी जाली या स्टैंड पर रखें, जहां नीचे और अंदर की तरफ हवा आती-जाती रहे। चाहें तो साफ सूखे कपड़े से गिलास के अंदर की नमी भी पोंछ सकते हैं। इससे पानी की बूंदें फंसी नहीं रहेंगी और गंध बनने की संभावना कम होगी।

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Why Do Glasses Smell When Stored Upside Down After Washing
गिलास धोकर उल्टा रखते हैं? - फोटो : freepik.com

बहुत दिनों से बदबू आ रही है तो ये करें
अगर गिलास में पहले से बदबू आ रही है तो उसे गर्म पानी और सामान्य बर्तन धोने वाले साबुन से अच्छी तरह धोएं। इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह कुल्ला करके पूरी तरह सुखाएं। जरूरत हो तो गिलास को कुछ देर खुली हवा में भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि कांच के गिलास को साफ करने के लिए बहुत गर्म पानी अचानक न डालें, खासकर जब गिलास ठंडा हो। तापमान में अचानक बदलाव से कांच चटक सकता है। सही तरीके से धोकर और पूरी तरह सुखाकर रखने से गिलास लंबे समय तक साफ और बिना बदबू के रहेंगे।

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