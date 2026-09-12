साफ कांच के गिलास में भी क्यों आती है बासी गंध? कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे

1 of 4 गिलास धोकर उल्टा रखते हैं? - फोटो : AI







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गिलास को धोने के बाद उसमें पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं। जब इसे उल्टा करके किसी सपाट जगह पर रख दिया जाता है तो हवा का आना-जाना कम हो जाता है। ऐसे में अंदर की नमी जल्दी सूख नहीं पाती। लंबे समय तक गीला रहने पर गिलास में बासी या सीलन जैसी गंध महसूस हो सकती है। खासकर गर्म और उमस वाले मौसम में यह परेशानी ज्यादा हो सकती है। अगर गिलास को धोने के बाद पूरी तरह सुखाया नहीं गया है, तो उल्टा रखने पर अंदर नमी फंसी रह सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

2 of 4 गिलास धोकर उल्टा रखते हैं? - फोटो : freepik.com

साबुन की हल्की परत भी दे सकती है गंध

कई बार गिलास को धोने के बाद अच्छी तरह पानी से नहीं धोया जाता। ऐसे में सफाई वाले साबुन की बहुत हल्की परत कांच पर रह सकती है। समय के साथ इसमें पानी और दूसरी चीजों के छोटे अवशेष मिलकर गंध पैदा कर सकते हैं। इसलिए गिलास धोने के बाद साफ पानी से अच्छी तरह कुल्ला करना जरूरी है। खासकर अगर उसमें दूध, चाय, जूस या कोई मीठी चीज रखी गई थी तो सिर्फ जल्दी से पानी डालकर धोना काफी नहीं होता।

3 of 4 गिलास धोकर उल्टा रखते हैं? - फोटो : freepik.com

गिलास को ऐसे रखें कि हवा आती रहे

गिलास को धोने के बाद तुरंत किसी बंद कैबिनेट में उल्टा रखने के बजाय पहले कुछ देर पानी निकलने दें। अगर गिलास उल्टा रखना है तो उसे ऐसी जाली या स्टैंड पर रखें, जहां नीचे और अंदर की तरफ हवा आती-जाती रहे। चाहें तो साफ सूखे कपड़े से गिलास के अंदर की नमी भी पोंछ सकते हैं। इससे पानी की बूंदें फंसी नहीं रहेंगी और गंध बनने की संभावना कम होगी।

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