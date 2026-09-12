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जान लें काम की बात: बारिश के बाद कार में आने लगे बदबू? एसी चलाने से पहले इन 4 चीजों की करें सफाई

Sat, 12 Sep 2026 02:53 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 12 Sep 2026 02:53 PM IST
सार

बारिश के बाद कार के केबिन में नमी और गीलेपन की वजह से बदबू महसूस हो सकती है। इसलिए एसी चलाने से पहले कुछ जरूरी हिस्सों की सफाई और सुखाने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।

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Rainy Season Car Smell: Clean These four Things Before Using the AC
कार में आने वाली बदबू को कैसे भगाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

बारिश के मौसम में कार का इस्तेमाल करने के बाद कई लोगों को केबिन से अजीब या सीलन जैसी बदबू आने लगती है। कई बार इसकी वजह परफ्यूम या एयर फ्रेशनर नहीं, बल्कि कार के अंदर जमा नमी और गंदगी होती है।



दरअसल, बारिश में जूते, छाते और कपड़ों के साथ पानी कार के फ्लोर तक पहुंच सकता है। अगर कार का केबिन ठीक से सूख नहीं पाता, तो नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है। ऐसे में एसी चलाने से पहले कार के कुछ हिस्सों को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि इनकी सफाई करने से बदबू की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। चलिए जानते हैं इस बारे में...
Rainy Season Car Smell: Clean These four Things Before Using the AC
कार में आने वाली बदबू को कैसे भगाएं? - फोटो : AI Generated

कार में किन-किन चीजों की करें सफाई?

कार के फ्लोर मैट की सफाई करें

  • बारिश के दिनों में फ्लोर मैट सबसे ज्यादा गीले होते हैं
  • इनमें पानी के साथ मिट्टी और दूसरी गंदगी भी जमा हो सकती है
  • मैट को कार से बाहर निकालकर अच्छी तरह साफ करें
  • इसके बाद उन्हें पूरी तरह सुखाकर ही वापस लगाएं
Rainy Season Car Smell: Clean These four Things Before Using the AC
कार में आने वाली बदबू को कैसे भगाएं? - फोटो : Adobe Stock

केबिन एयर फिल्टर चेक करें

  • एसी सिस्टम में लगा केबिन एयर फिल्टर बाहर की हवा से आने वाली धूल और अन्य कणों को रोकने में मदद करता है
  • अगर फिल्टर काफी गंदा या लंबे समय से इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसमें जमा गंदगी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है
  • कार के मॉडल के अनुसार इसके फिल्टर की जगह और बदलने की प्रक्रिया अलग हो सकती है
  • इसलिए जरूरत पड़ने पर गाड़ी को मेकैनिक से चेक करवा सकते हैं
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Rainy Season Car Smell: Clean These four Things Before Using the AC
कार में आने वाली बदबू को कैसे भगाएं? - फोटो : Adobe Stock

एसी के एयर वेंट साफ करें

  • डैशबोर्ड पर लगे एयर वेंट में धूल जमा हो सकती है
  • इसे मुलायम ब्रश या साफ कपड़े से सावधानीपूर्वक साफ किया जा सकता है
  • सफाई करते समय वेंट के अंदर पानी या ज्यादा नमी पहुंचाने से बचें
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Rainy Season Car Smell: Clean These four Things Before Using the AC
कार में आने वाली बदबू को कैसे भगाएं? - फोटो : Hyundai

सीट और कारपेट की नमी चेक करें

  • अगर बारिश का पानी जूते या कपड़ों के जरिए कार के अंदर पहुंचा है, तो सीट और कारपेट में नमी हो सकती है
  • कार को कुछ समय के लिए अच्छी तरह हवादार जगह पर खड़ा करके अंदर की नमी कम करने की कोशिश कर सकते हैं
  • अगर कारपेट के नीचे तक पानी पहुंच गया है, तो सिर्फ ऊपर से सुखाना पर्याप्त नहीं हो सकता
  • ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल क्लीनिंग बेहतर विकल्प हो सकता है
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