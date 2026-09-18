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इलेक्ट्रिक केतली का स्विच पानी उबलने के बाद भी ऑन रहता है? जान लें कब है खतरे की घंटी

Fri, 18 Sep 2026 11:27 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 18 Sep 2026 11:27 AM IST
सार

Electric Kettle: इलेक्ट्रिक केतली में पानी उबलने के बाद अपने आप बंद होना उसका सामान्य काम है। कई केतलियों में भाप और तापमान को पहचानकर अंदर लगा सिस्टम हीटिंग बंद कर देता है। लेकिन अगर पानी लगातार खौलता रहे, बहुत ज्यादा भाप निकलती रहे या केतली काफी देर तक गर्म होती रहे, तो यह खराबी का संकेत हो सकता है।
 

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Why Does an Electric Kettle Keep Running After Water Boils Know When It Is a Fault
पानी उबल गया फिर भी केतली बंद नहीं हुई? - फोटो : AI

सुबह चाय-कॉफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल आजकल काफी लोग करते हैं। इसमें पानी डालिए, स्विच ऑन कीजिए और कुछ ही देर में पानी गर्म। खास बात यह है कि पानी उबलने के बाद ज्यादातर इलेक्ट्रिक केतलियां खुद बंद हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि पानी पूरी तरह उबल चुका है और फिर भी केतली का स्विच ऊपर नहीं आया या लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं केतली खराब तो नहीं हो गई। तो आइए जानते हैं।

Why Does an Electric Kettle Keep Running After Water Boils Know When It Is a Fault
पानी उबल गया फिर भी केतली बंद नहीं हुई? - फोटो : Adobe stock

पानी उबलते ही केतली कैसे बंद होती है
इलेक्ट्रिक केतली में पानी उबलने पर बनने वाली भाप को पहचानने वाला सिस्टम लगा होता है। जब पानी उबलने की स्थिति में पहुंचता है, तो भाप के असर से अंदर लगा तापमान सेंसर और स्विच काम करता है और हीटिंग बंद हो जाती है। इसी वजह से पानी उबलने के बाद केतली को लगातार गर्म करते रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कई मॉडलों में इसे ऑटोमैटिक शट-ऑफ की सुविधा कहा जाता है।

Why Does an Electric Kettle Keep Running After Water Boils Know When It Is a Fault
पानी उबल गया फिर भी केतली बंद नहीं हुई? - फोटो : Amazon

स्विच ऊपर न आए तो हर बार खराबी नहीं
अगर पानी उबलने के तुरंत बाद स्विच की स्थिति देखकर आपको लगे कि वह अभी भी ऑन है, तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ केतलियों में पानी उबलने के बाद अंदर का सेंसर काफी गर्म रहता है और स्विच कुछ समय तक सामान्य तरीके से काम नहीं करता। निर्माता की जानकारी के मुताबिक सेंसर ठंडा होने तक ऐसा होना संभव है। लेकिन यह बात जरूर देखें कि हीटिंग बंद हुई या नहीं। अगर पानी उबलने के बाद बुलबुले और तेज गर्मी कम हो गई है और केतली पानी को लगातार गर्म नहीं कर रही तो केवल स्विच की स्थिति देखकर इसे खराबी नहीं माना जा सकता।

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पानी उबल गया फिर भी केतली बंद नहीं हुई? - फोटो : Amazon

कब समझें कि केतली में गड़बड़ी है
अगर पानी उबलने के बाद भी केतली लगातार चलती रहती है और हीटिंग बंद नहीं होती तो मामला सामान्य नहीं है। कुछ मॉडलों में ढक्कन ठीक से बंद न होने या अंदर का फिल्टर सही जगह न होने से भी ऑटोमैटिक शट-ऑफ प्रभावित हो सकता है। ऐसे में पहले ढक्कन और फिल्टर की स्थिति जांच सकते हैं। अगर इसके बाद भी केतली खुद बंद नहीं होती, तो इस्तेमाल बंद करके अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच करवाना बेहतर है।

केतली में गंदगी जमने पर क्या होता है
केतली के अंदर पानी से सफेद परत यानी स्केल जम सकती है। इससे हीटिंग का काम प्रभावित हो सकता है और केतली के सामान्य तरीके से काम करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए अगर आपके इलाके में पानी ज्यादा हार्ड है तो केतली की सफाई और डीस्केलिंग समय-समय पर करना जरूरी है।

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पानी उबल गया फिर भी केतली बंद नहीं हुई? - फोटो : Amazon

एक बात हमेशा याद रखें
केतली को पानी के बिना या बहुत कम पानी के साथ न चलाएं। इसके लिए केतली में सुरक्षा सिस्टम होता है, लेकिन जानबूझकर ऐसी स्थिति में चलाना सही नहीं है। और अगर पानी उबलने के बाद भी हीटिंग बंद नहीं हो रही है, तो केतली को इस्तेमाल करते रहना ठीक नहीं। पहले उसकी जांच करवाएं।

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