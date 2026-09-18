बुक करना है तत्काल ट्रेन टिकट, तो बुकिंग से पहले ही कर लें ये 3 काम; मिल सकता है कंफर्म टिकट

तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने से पहले कौन से काम करने चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

Tatkal Train Ticket Booking Process: त्योहारों, छुट्टियों या अचानक यात्रा का प्लान बनने पर कंफर्म ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में तत्काल टिकट यात्रियों के लिए काफी मददगार होती है।





हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि तत्काल ट्रेन टिकट खुलते ही एकदम से बुक हो जाते हैं यानी हर किसी को ये तत्काल ट्रेन टिकट नहीं मिल पाते। ऐसे में बुकिंग विंडो खुलने के बाद तैयारी शुरू करने के बजाय कुछ काम पहले ही कर लेना समझदारी हो सकता है जिससे आपको कंफर्म तत्काल ट्रेन टिकट मिल सके। चलिए जानते हैं ये कौन से काम हैं। यात्रीगण आगे इस बारे में जान सकते हैं...