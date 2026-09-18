बुक करना है तत्काल ट्रेन टिकट, तो बुकिंग से पहले ही कर लें ये 3 काम; मिल सकता है कंफर्म टिकट

Tatkal Train Ticket Booking Process: त्योहारों, छुट्टियों या अचानक यात्रा का प्लान बनने पर कंफर्म ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में तत्काल टिकट यात्रियों के लिए काफी मददगार होती है।
हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि तत्काल ट्रेन टिकट खुलते ही एकदम से बुक हो जाते हैं यानी हर किसी को ये तत्काल ट्रेन टिकट नहीं मिल पाते। ऐसे में बुकिंग विंडो खुलने के बाद तैयारी शुरू करने के बजाय कुछ काम पहले ही कर लेना समझदारी हो सकता है जिससे आपको कंफर्म तत्काल ट्रेन टिकट मिल सके। चलिए जानते हैं ये कौन से काम हैं। यात्रीगण आगे इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने से पहले कौन से काम करने चाहिए?
- फोटो : AdobeStock
कितने बजे खुलती है तत्काल ट्रेन टिकट?
- AC क्लास के लिए तत्काल बुकिंग रोजाना सुबह 10 बजे खुलती है
- जबकि नॉन एसी जैसे- स्लीपर क्लास आदि के लिए रोजाना सुबह 11 बजे से तत्काल ट्रेन बुकिंग शुरू होती है
3 of 5
तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने से पहले कौन से काम करने चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
पहला काम
- तत्काल टिकट बुक करते समय हर सेकंड महत्वपूर्ण हो सकता है
- इसलिए बुकिंग शुरू होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालने में समय न गंवाएं
- इसलिए IRCTC अकाउंट में कुछ मिनट पहले ही लॉगिन करके रखें
- इससे आपका समय बचता है और तत्काल ट्रेन टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है
4 of 5
तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने से पहले कौन से काम करने चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
दूसरा काम
- जिनकी टिकट बुक करने है उनकी जानकारी पहले से तैयार रखें
- टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों का नाम, उम्र और जेंडर जैसी जानकारी भरनी होती है
- आप यात्रियों की जानकारी IRCTC की Passenger Master List में पहले से सेव करके रख सकते हैं
- इससे बुकिंग के समय हर यात्री की जानकारी अलग-अलग टाइप करने में लगने वाला समय बच सकता है
5 of 5
तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने से पहले कौन से काम करने चाहिए?
- फोटो : AdobeStock
तीसरा काम
- कौन सी ट्रेन बुक करनी है, किस स्टेशन से टिकट बुक करनी है और यात्रा की तारीख जैसी चीजें पहले ही तय करके रखें
- तत्काल बुकिंग शुरू होने के बाद ट्रेन खोजने या रूट तय करने में समय न लगाएं
- आपको किस ट्रेन से जाना है, उसका ट्रेन नंबर क्या है और किस स्टेशन से बोर्ड करना है, ये जानकारी पहले से तय रखें
- इससे बुकिंग विंडो खुलने के बाद सीधे टिकट प्रक्रिया पर आगे बढ़ना आसान होगा और समय बचता है