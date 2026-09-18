कूलर में पानी भरा छोड़ना कितना सही? इस्तेमाल न होने पर भी ध्यान रखें ये बात

1 of 5 कूलर में कई दिनों तक पानी भरा छोड़ना सही है या नहीं? - फोटो : AI







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गर्मी के दिनों में कूलर लगभग हर घर में रोज इस्तेमाल होता है। कई बार कूलर बंद करने के बाद भी लोग टैंक का पानी निकालने की जरूरत नहीं समझते। खासकर जब कूलर का इस्तेमाल एक-दो दिन के लिए ही बंद करना हो तो पानी वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर कूलर कई दिनों तक नहीं चलने वाला है तो ऐसा करना सही नहीं है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 कूलर में कई दिनों तक पानी भरा छोड़ना सही है या नहीं? - फोटो : एआई जनरेटेड

पानी लंबे समय तक पड़ा रहने से क्या होगा?

कूलर के टैंक में पानी कई दिनों तक जमा रहने पर उसमें धूल-मिट्टी और दूसरी गंदगी मिल सकती है। गर्म मौसम में लंबे समय तक खड़े पानी में बदबू भी आने लगती है। कूलर के अंदर नमी बनी रहने से उसके पैड और टैंक में गंदगी जमने की समस्या बढ़ सकती है। बाद में वही कूलर चलाने पर बदबू कमरे में भी महसूस हो सकती है।

3 of 5 कूलर में कई दिनों तक पानी भरा छोड़ना सही है या नहीं? - फोटो : एआई जनरेटेड

कूलर बंद करने से पहले पानी निकाल दें

अगर कूलर को कई दिनों या हफ्तों तक इस्तेमाल नहीं करना है तो सबसे पहले उसका पानी पूरी तरह निकाल दें। टैंक खाली करने के बाद उसे अच्छी तरह पोंछना भी जरूरी है। जहां तक संभव हो, कूलर को कुछ समय खुला रखकर अंदर की नमी सूखने दें। इससे अंदर पानी जमा रहने की वजह से होने वाली बदबू और गंदगी की परेशानी कम हो सकती है।

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4 of 5 कूलर में कई दिनों तक पानी भरा छोड़ना सही है या नहीं? - फोटो : Freepik

कूलर के पैड पर भी दें ध्यान

सिर्फ टैंक खाली करना ही काफी नहीं है। कूलर के पैड में भी नमी रह सकती है। अगर कूलर लंबे समय तक बंद रहने वाला है तो पैड को भी सूखने का मौका दें। बहुत ज्यादा गंदे या खराब पैड हों तो अगली बार इस्तेमाल करने से पहले उन्हें साफ करना या जरूरत पड़ने पर बदलना बेहतर रहेगा।



दोबारा चलाने से पहले सफाई जरूर करें

कई दिनों तक बंद रहने के बाद कूलर को सीधे चलाने के बजाय पहले टैंक की सफाई कर लें। अंदर जमा धूल और गंदगी को साफ करें, पुराना पानी बिल्कुल न इस्तेमाल करें और फिर साफ पानी भरें। अगर कूलर से अजीब बदबू आ रही है या पानी में गंदगी दिखाई दे रही है तो पहले उसकी अच्छी तरह सफाई करें।

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