प्लास्टिक की कुर्सी कुछ समय बाद सफेद क्यों पड़ जाती है? धूल समझकर रगड़ना पड़ सकता है भारी

1 of 5 पुरानी प्लास्टिक कुर्सी का रंग पड़ गया फीका? - फोटो : AI







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घर में रखी प्लास्टिक की कुर्सी कुछ समय बाद नई जैसी चमकदार नहीं रहती। खासकर काली, नीली या गहरे रंग की कुर्सी पर धीरे-धीरे सफेद या हल्की सी परत जैसी नजर आने लगती है। कई लोग इसे धूल या गंदगी समझकर कपड़े, ब्रश या किसी तेज क्लीनर से रगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बार यह सफेद पन सिर्फ धूल की वजह से नहीं होता। तो आज की खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्लास्टिक की कुर्सियों की सफाई करनी चाहिए।

2 of 5 पुरानी प्लास्टिक कुर्सी का रंग पड़ गया फीका? - फोटो : freepik.com

कुर्सियों को धूप में रखने से बचें

दरअसल प्लास्टिक की कुर्सी अगर लंबे समय तक धूप में रखी रहे तो सूरज की रोशनी और गर्मी का असर उसकी ऊपरी सतह पर पड़ सकता है। समय के साथ प्लास्टिक का रंग फीका दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि बाहर रखी कुर्सियां अक्सर घर के अंदर रखी कुर्सियों की तुलना में जल्दी पुरानी और सफेद नजर आने लगती हैं।

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घर में रखी इन चीजों से भी पड़ता है असर

इसके अलावा कुर्सी पर धूल, मिट्टी, साबुन या दूसरे पदार्थों की परत जमने से भी उसकी सतह सफेद दिख सकती है। ऐसे में पहले यह देखना जरूरी है कि सफेद पन ऊपर जमा हुआ है या प्लास्टिक का रंग ही बदल गया है। अगर गीले कपड़े से हल्के हाथ से साफ करने पर सफेद परत हट जाती है तो यह सतह पर जमा गंदगी हो सकती है। लेकिन सफाई के बाद भी रंग फीका ही दिख रहा है तो प्लास्टिक की सतह में बदलाव होने की संभावना ज्यादा है।

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4 of 5 पुरानी प्लास्टिक कुर्सी का रंग पड़ गया फीका? - फोटो : freepik.com

कुर्सी को बहुत जोर से नहीं रगड़ना चाहिए

ऐसे में सबसे बड़ी गलती होती है कुर्सी को बहुत जोर से रगड़ना। तेज ब्रश, खुरदरे स्क्रबर या बहुत ज्यादा घिसने से प्लास्टिक की सतह पर बारीक खरोंचें पड़ सकती हैं। इससे कुर्सी और ज्यादा फीकी या सफेद नजर आ सकती है। कुर्सी साफ करने के लिए पहले सूखी धूल हटा लें। इसके बाद पानी और हल्के साबुन की मदद से मुलायम कपड़े या स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें। सफाई के बाद उसे अच्छी तरह सुखा दें। बिना जांचे किसी तेज केमिकल या ब्लीच जैसे क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है क्योंकि हर प्लास्टिक पर इनका असर एक जैसा नहीं होता।

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