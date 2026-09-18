रेस्टोरेंट के बिल में ऐसे कम करवा सकते हैं आपना पैसा! जानें बिल में सर्विस चार्ज से जुड़ा ये नियम

जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं, तो बिल देखते ही अक्सर आपका ध्यान 'सर्विस चार्ज' पर जाता है। कई रेस्टोरेंट आपके कुल खाने के बिल में 5% से 10% तक सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल में लगा यह सर्विस चार्ज पूरी तरह से ऐच्छिक है, यानी आपकी मर्जी पर निर्भर करता है?





केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के स्पष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता है। आइए इस लेख में इससे जुड़े नियम के बारे समझते हैं।