व्हाट्सएप पर आने वाले इन 4 मैसेज पर गलती से भी न करें क्लिक, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

WhatsApp पर आने वाले किन मैसेज पर क्लिक नहीं करना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर ये कहा जाए कि आज के इस दौर में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, तो इसमें शायद दो राय न हो। पर इसी वजह से साइबर ठग भी इसका इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाने के लिए करते हैं।





कई बार ऐसा मैसेज आता है जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। उसमें किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में थोड़ी जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं व्हाट्सएप पर आने वाले कौन से मैसेज पर क्लिक नहीं करना चाहिए। आप आगे इनके बारे में जान सकते हैं...