व्हाट्सएप पर आने वाले इन 4 मैसेज पर गलती से भी न करें क्लिक, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

अगर ये कहा जाए कि आज के इस दौर में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, तो इसमें शायद दो राय न हो। पर इसी वजह से साइबर ठग भी इसका इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाने के लिए करते हैं।
कई बार ऐसा मैसेज आता है जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। उसमें किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में थोड़ी जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं व्हाट्सएप पर आने वाले कौन से मैसेज पर क्लिक नहीं करना चाहिए। आप आगे इनके बारे में जान सकते हैं...
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WhatsApp पर आने वाले किन मैसेज पर क्लिक नहीं करना चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
कौन से मैसेज पर नहीं करना चाहिए क्लिक?
इनाम या गिफ्ट जीतने वाला मैसेज
- अगर किसी मैसेज में लिखा है कि आपने कोई इनाम, गिफ्ट या कैश प्राइज जीता है, तो सावधान रहें
- खासकर तब जब इसके लिए किसी लिंक पर क्लिक करने या अपनी जानकारी भरने को कहा जाए
- ऐसे लिंक आपको नकली वेबसाइट पर ले जा सकते हैं और आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं
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WhatsApp पर आने वाले किन मैसेज पर क्लिक नहीं करना चाहिए?
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बैंक या KYC अपडेट वाला मैसेज
- बैंक अकाउंट, KYC या कार्ड बंद होने की बात कहकर भेजे गए मैसेज को बिना जांचे न खोलें
- साइबर अपराधी बैंक जैसी दिखने वाली वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं
- इसलिए ऐसे लिंक पर कभी क्लिक न करें बल्कि, अपने बैंक से बात करें
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WhatsApp पर आने वाले किन मैसेज पर क्लिक नहीं करना चाहिए?
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WhatsApp अकाउंट बंद होने का दावे वाले मैसेज
- अगर कोई मैसेज आपके पास आता है जिसमें ये कहा गया हो कि आपका WhatsApp अकाउंट बंद होने वाला है और उसे बचाने के लिए दिए लिंक पर क्लिक करें, तो पहले उसकी जांच करें
- WhatsApp के मुताबिक, संदिग्ध मैसेज में अकाउंट से जुड़ी कार्रवाई के लिए लिंक या एप डाउनलोड करने को कहा जा सकता है
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- फोटो : Adobe Stock
अचानक आया OTP या Verification मैसेज
- अगर आपने खुद कोई लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है
- फिर भी WhatsApp का वेरिफिकेशन कोड आता है, तो उसे किसी के साथ शेयर न करें
- WhatsApp के अनुसार ऐसा तब हो सकता है जब कोई आपके नंबर से अकाउंट रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हो