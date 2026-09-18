वाई-फाई की स्पीड अचानक कम हो गई? राउटर में ये 4 चीजें चेक किए बिना सर्विस वाले को न बुलाएं

वाई-फाई की स्पीड कम होने पर क्या चेक करें? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में घर के ज्यादातर काम इंटरनेट पर निर्भर हैं। ऐसे में वाई-फाई की स्पीड अचानक कम हो जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। कई लोग ऐसी स्थिति में सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कर लेते हैं।





हालांकि, समस्या हमेशा इंटरनेट लाइन में ही हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार राउटर से जुड़ी छोटी-सी परेशानी भी स्लो इंटरनेट की वजह बन सकती है। इसलिए शिकायत करने से पहले राउटर की कुछ जरूरी चीजें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं इनके बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...