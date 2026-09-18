गीले हाथों से हेयर ड्रायर छूना पड़ सकता है भारी, जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

1 of 5 हेयर ड्रायर चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : AI







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हेयर ड्रायर आजकल ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है। बाल धोने के बाद उन्हें जल्दी सुखाने के लिए लोग अक्सर इसे तुरंत निकाल लेते हैं। कई बार सुविधा के चक्कर में लोग इसे बाथरूम के अंदर ही चला लेते हैं या गीले हाथों से इसका प्लग और स्विच छू लेते हैं। यही छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसका इस्तेमाल करने से पहले इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 हेयर ड्रायर चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Adobe stock

नमी वाली जगह पर क्यों बढ़ जाता है खतरा

बाथरूम में पानी और नमी ज्यादा रहती है। ऐसी जगह पर बिजली से चलने वाले सामान का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। अगर हेयर ड्रायर के आसपास पानी पहुंच जाए या कोई व्यक्ति गीले हाथों से उसके प्लग, तार या स्विच को छू ले तो बिजली का झटका लगने का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर को बाथरूम के अंदर इस्तेमाल करने के बजाय सूखी जगह पर इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। खासकर तब, जब फर्श गीला हो या आसपास पानी फैला हुआ हो।

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गीले हाथों से न छुएं ड्रायर

बाल सुखाते समय कई लोग जल्दबाजी में गीले हाथों से ड्रायर का प्लग लगा देते हैं या स्विच चालू कर देते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। पहले हाथ अच्छी तरह सुखाएं और उसके बाद ही प्लग या स्विच को छुएं।



ड्रायर को पानी से रखें दूर

हेयर ड्रायर को सिंक, बाल्टी, शॉवर या पानी से भरे किसी बर्तन के पास रखकर इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल के दौरान भी ध्यान रखें कि उसका तार पानी के संपर्क में न आए। अगर ड्रायर गलती से पानी में गिर जाए, तो उसे तुरंत हाथ लगाने के बजाय पहले बिजली का कनेक्शन बंद करना जरूरी है।

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तार और ड्रायर की हालत भी देखें

हर बार इस्तेमाल से पहले एक नजर ड्रायर के तार और प्लग पर डाल लेना अच्छी आदत है। अगर तार कटा हुआ है, प्लग ढीला है, ड्रायर से जलने जैसी गंध आ रही है या वह सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसे इस्तेमाल न करें। ऐसी स्थिति में उसकी जांच या मरम्मत कराना बेहतर है।

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