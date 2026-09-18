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चश्मे को कपड़े से रगड़कर साफ करते हैं? लेंस खराब होने की वजह बन सकती है आपकी यही आदत

Fri, 18 Sep 2026 10:31 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 18 Sep 2026 10:31 AM IST
सार

Cleaning Your Glasses: चश्मे के लेंस पर धूल या दाग लगने पर ज्यादातर लोग किसी भी कपड़े से उसे रगड़कर साफ कर देते हैं। लेकिन कपड़े का सही न होना और लेंस को सूखा रगड़ना धीरे-धीरे उसकी सतह को नुकसान पहुंचा सकता है। चश्मा साफ करने का सही तरीका जानना जरूरी है।
 

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Cleaning Your Glasses With Any Cloth It May Affect the Lens Coating
चश्मे का लेंस साफ करते समय न करें ये गलती - फोटो : AI

चश्मा पहनने वाले लोगों के लिए दिन में कई बार लेंस साफ करना कोई नई बात नहीं है। कभी लेंस पर उंगली लग जाती है, कभी धूल जम जाती है और कभी पसीने के कारण चश्मा धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में हम अक्सर पास में मौजूद कपड़े से ही उसे पोंछ देते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि लेंस को अच्छी तरह साफ करने के लिए कपड़े से जोर-जोर से रगड़ते हैं। देखने में यह तरीका भले ही आसान लगे, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना चश्मे के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं।

Cleaning Your Glasses With Any Cloth It May Affect the Lens Coating
चश्मे का लेंस साफ करते समय न करें ये गलती - फोटो : संवाद

हर कपड़ा चश्मे के लेंस के लिए सही नहीं होता
घर में इस्तेमाल होने वाला तौलिया, रुमाल, शर्ट या दुपट्टा चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए सही विकल्प नहीं है। इन कपड़ों में छोटे-छोटे रेशे हो सकते हैं। इसके अलावा कपड़े पर पहले से धूल या मिट्टी के बारीक कण भी चिपके हो सकते हैं। जब इन्हीं चीजों से लेंस को रगड़ा जाता है तो ये कण लेंस की सतह पर निशान डाल सकते हैं। खास बात यह है कि लेंस पर लगी धूल को पहले हटाए बिना सीधे कपड़ा चलाने से यह समस्या और बढ़ सकती है। धूल के कण कपड़े और लेंस के बीच आ जाते हैं और रगड़ने के दौरान लेंस पर छोटे निशान पड़ने का खतरा रहता है।

Cleaning Your Glasses With Any Cloth It May Affect the Lens Coating
चश्मे का लेंस साफ करते समय न करें ये गलती - फोटो : freepik.com

लेंस पर लगी खास परत भी हो सकती है प्रभावित

आजकल चश्मे के कई लेंस पर अलग-अलग तरह की कोटिंग लगी होती है। इनमें चमक कम करने वाली कोटिंग और दूसरी सुरक्षात्मक परतें शामिल हो सकती हैं। गलत तरीके से सफाई करने या किसी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करने से जो लेंस के लिए नहीं बना है, इन परतों पर समय के साथ असर पड़ सकता है। इसलिए अगर चश्मा बहुत गंदा है तो उसे सूखे कपड़े से जोर लगाकर रगड़ने के बजाय पहले साफ पानी से हल्के हाथ से धोना बेहतर रहता है। इससे लेंस पर चिपकी धूल और दूसरे छोटे कण हट जाते हैं।
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चश्मे का लेंस साफ करते समय न करें ये गलती - फोटो : freepik.com

चश्मा साफ करने का आसान तरीका
सबसे पहले अपने हाथ साफ कर लें। इसके बाद चश्मे को सामान्य तापमान वाले साफ पानी से हल्के हाथ से धो सकते हैं। लेंस पर ज्यादा तेल या गंदगी हो तो चश्मे के लेंस के लिए बनाए गए क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद साफ और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से लेंस को धीरे-धीरे पोंछें।

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चश्मे का लेंस साफ करते समय न करें ये गलती - फोटो : freepik.com

कपड़ा भी साफ रखना जरूरी
कई लोग माइक्रोफाइबर कपड़ा खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक बिना साफ किए इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसा करना भी सही नहीं है। कपड़े में जमा धूल और तेल दोबारा लेंस पर लग सकता है। इसलिए चश्मा साफ करने वाले कपड़े को भी समय-समय पर साफ करते रहें। लेंस को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल या कागज का इस्तेमाल करने से भी बचना बेहतर है। इसी तरह घर में मौजूद किसी भी क्लीनर को सीधे लेंस पर डालना सही नहीं है। चश्मे के लेंस के लिए बने सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चश्मा साफ करने में थोड़ी सावधानी रखने से लेंस लंबे समय तक साफ और अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि लेंस को सूखा और जोर लगाकर रगड़ने की आदत छोड़ें और सफाई के लिए साफ माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें।

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