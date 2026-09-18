चश्मे को कपड़े से रगड़कर साफ करते हैं? लेंस खराब होने की वजह बन सकती है आपकी यही आदत

1 of 5 चश्मे का लेंस साफ करते समय न करें ये गलती - फोटो : AI







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चश्मा पहनने वाले लोगों के लिए दिन में कई बार लेंस साफ करना कोई नई बात नहीं है। कभी लेंस पर उंगली लग जाती है, कभी धूल जम जाती है और कभी पसीने के कारण चश्मा धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में हम अक्सर पास में मौजूद कपड़े से ही उसे पोंछ देते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि लेंस को अच्छी तरह साफ करने के लिए कपड़े से जोर-जोर से रगड़ते हैं। देखने में यह तरीका भले ही आसान लगे, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना चश्मे के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं।

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हर कपड़ा चश्मे के लेंस के लिए सही नहीं होता

घर में इस्तेमाल होने वाला तौलिया, रुमाल, शर्ट या दुपट्टा चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए सही विकल्प नहीं है। इन कपड़ों में छोटे-छोटे रेशे हो सकते हैं। इसके अलावा कपड़े पर पहले से धूल या मिट्टी के बारीक कण भी चिपके हो सकते हैं। जब इन्हीं चीजों से लेंस को रगड़ा जाता है तो ये कण लेंस की सतह पर निशान डाल सकते हैं। खास बात यह है कि लेंस पर लगी धूल को पहले हटाए बिना सीधे कपड़ा चलाने से यह समस्या और बढ़ सकती है। धूल के कण कपड़े और लेंस के बीच आ जाते हैं और रगड़ने के दौरान लेंस पर छोटे निशान पड़ने का खतरा रहता है।

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लेंस पर लगी खास परत भी हो सकती है प्रभावित आजकल चश्मे के कई लेंस पर अलग-अलग तरह की कोटिंग लगी होती है। इनमें चमक कम करने वाली कोटिंग और दूसरी सुरक्षात्मक परतें शामिल हो सकती हैं। गलत तरीके से सफाई करने या किसी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करने से जो लेंस के लिए नहीं बना है, इन परतों पर समय के साथ असर पड़ सकता है। इसलिए अगर चश्मा बहुत गंदा है तो उसे सूखे कपड़े से जोर लगाकर रगड़ने के बजाय पहले साफ पानी से हल्के हाथ से धोना बेहतर रहता है। इससे लेंस पर चिपकी धूल और दूसरे छोटे कण हट जाते हैं।

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4 of 5 चश्मे का लेंस साफ करते समय न करें ये गलती - फोटो : freepik.com

चश्मा साफ करने का आसान तरीका

सबसे पहले अपने हाथ साफ कर लें। इसके बाद चश्मे को सामान्य तापमान वाले साफ पानी से हल्के हाथ से धो सकते हैं। लेंस पर ज्यादा तेल या गंदगी हो तो चश्मे के लेंस के लिए बनाए गए क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद साफ और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से लेंस को धीरे-धीरे पोंछें।

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