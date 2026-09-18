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बर्तन रखते ही इंडक्शन क्यों करने लगता है आवाज? तुरंत बंद करने की जरूरत नहीं

Fri, 18 Sep 2026 09:46 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 18 Sep 2026 09:46 AM IST
सार

Induction Cooktop: इंडक्शन पर बर्तन रखते ही भनभनाहट, हल्की गूंज या क्लिक जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। हर बार इसका मतलब यह नहीं होता कि इंडक्शन खराब हो गया है। कई बार बर्तन के मटेरियल, उसके तले और इंडक्शन की काम करने की प्रक्रिया की वजह से भी आवाज आती है।
 

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Why Does an Induction Cooktop Make Noise When You Place a Pan on It
इंडक्शन पर बर्तन रखते ही आने लगती है आवाज? - फोटो : AI

आजकल घरों में गैस के साथ इंडक्शन का इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया है। खासकर चाय, दूध गर्म करने या जल्दी खाना बनाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार इंडक्शन पर बर्तन रखते ही उसमें से भनभनाने या हल्की गूंज जैसी आवाज आने लगती है। ऐसे में लोग अक्सर समझ लेते हैं कि मशीन में कोई खराबी आ गई है। हालांकि, हर आवाज खराबी का संकेत नहीं होती। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।


 
Why Does an Induction Cooktop Make Noise When You Place a Pan on It
इंडक्शन पर बर्तन रखते ही आने लगती है आवाज? - फोटो : Adobe Stock

इंडक्शन आखिर काम कैसे करता है?
इंडक्शन में गैस की तरह नीचे से सीधी आग नहीं निकलती। इसके अंदर मौजूद कॉइल चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जिससे बर्तन के तले में गर्मी पैदा होती है। इस प्रक्रिया के दौरान हल्की भनभनाहट या गूंज सुनाई देना सामान्य हो सकता है। खासकर ज्यादा तापमान पर ऐसी आवाज थोड़ी साफ सुनाई दे सकती है।

Why Does an Induction Cooktop Make Noise When You Place a Pan on It
इंडक्शन पर बर्तन रखते ही आने लगती है आवाज? - फोटो : FreePik

बर्तन का तला भी हो सकता है वजह
इंडक्शन पर इस्तेमाल होने वाला बर्तन पूरी तरह सपाट न हो या उसका तला कई परतों वाला हो, तो गर्म होने के दौरान उसमें हल्का कंपन हो सकता है। यही कंपन आवाज का कारण बन सकता है। कुछ बर्तनों में यह आवाज दूसरे बर्तनों की तुलना में ज्यादा सुनाई देती है। इसलिए सिर्फ आवाज आने से यह मान लेना सही नहीं है कि इंडक्शन खराब है। बर्तन बदलकर भी देखा जा सकता है। अगर दूसरे बर्तन के साथ आवाज काफी कम हो जाती है तो वजह बर्तन से जुड़ी हो सकती है।

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इंडक्शन पर बर्तन रखते ही आने लगती है आवाज? - फोटो : एआई जनरेटेड

हर तरह की आवाज सामान्य नहीं
हल्की भनभनाहट या गूंज के साथ अगर इंडक्शन सामान्य तरीके से गर्म कर रहा है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर आवाज अचानक बहुत तेज हो जाए, जलने जैसी गंध आए, चिंगारी दिखे, बार-बार बंद हो या मशीन ठीक से गर्म न करे तो उसे इस्तेमाल करना रोक देना बेहतर है। इंडक्शन को साफ और सूखी जगह पर रखना भी जरूरी है। बर्तन का तला भी साफ और सूखा होना चाहिए।

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इंडक्शन पर बर्तन रखते ही आने लगती है आवाज? - फोटो : एआई जनरेटेड

 इन बर्तनों का न करें इस्तेमाल
गीला या खराब हालत वाला बर्तन रखने से अनावश्यक परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर, इंडक्शन पर बर्तन रखते ही आने वाली हल्की आवाज हमेशा खराबी नहीं बताती। पहले बर्तन और इस्तेमाल की स्थिति जांचें, फिर ही मशीन में खराबी का शक करें।

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