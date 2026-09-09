साफ-सफाई के बाद भी किचन में आती हैं चींटियां, कारण सिर्फ गंदगी नहीं, ये चीजें भी हैं जिम्मेदार

1 of 5 किचन में बार-बार आ रही हैं चींटियां? - फोटो : AI







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किचन में चीटियां दिखना कोई नई बात नहीं है। खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में कई घरों में चींटियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। कई बार लोग किचन की अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी परेशान रहते हैं कि आखिर चीटियां बार-बार वापस क्यों आ रही हैं। दरअसल, इसकी वजह सिर्फ गंदगी नहीं होती। किचन में मौजूद खाने की खुशबू, नमी और छोटी-छोटी दरारें भी चींटियों को यहां आने का मौका देती हैं। चींटियां खाने की तलाश में निकलती हैं। चीनी, मिठाई, शहद, बिस्कुट, फल या खाने के छोटे-छोटे कण अगर किचन में कहीं गिर जाएं तो उनकी गंध चींटियों को आकर्षित कर सकती है। कई बार काउंटर या फर्श पर गिरे खाने के बहुत छोटे कण भी चींटियों के लिए पर्याप्त होते हैं। इसलिए सिर्फ दिखाई देने वाली गंदगी साफ करना ही काफी नहीं है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 किचन में बार-बार आ रही हैं चींटियां? - फोटो : Adobe Stock

मीठी चीजें खुली छोड़ना

अगर किचन में चीनी, गुड़, मिठाई या दूसरी मीठी चीजें खुले में रखी हैं तो चींटियां वहां आसानी से पहुंच सकती हैं। खाने की चीजों को हमेशा अच्छी तरह बंद डिब्बों में रखना बेहतर होता है। खासकर चीनी और बिस्कुट जैसे सामान को खुला छोड़ने से बचें।

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किचन में नमी रहना

चींटियों की कुछ प्रजातियां नमी वाली जगहों पर भी अपना ठिकाना बना सकती हैं। सिंक के आसपास पानी जमा रहना, गीला कपड़ा पड़ा रहना या पाइप के पास लगातार नमी रहना इसकी वजह बन सकता है। इसलिए सिंक और आसपास की जगह को सूखा रखना जरूरी है।

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4 of 5 किचन में बार-बार आ रही हैं चींटियां? - फोटो : adobe stock

दीवारों की दरारें भी हो सकती हैं वजह

किचन की दीवार, फर्श, खिड़की या कैबिनेट के पास मौजूद छोटी दरारों से चींटियां अंदर आ सकती हैं। अगर एक ही जगह से लगातार चीटियां निकल रही हैं तो उस हिस्से को ध्यान से देखें। जरूरत पड़ने पर दरारों को ठीक करवाया जा सकता है।

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