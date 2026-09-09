बच्चे के कपड़े अलग धोना जरूरी या सिर्फ वहम? सफाई के लिए जरूरी है ये नियम

बच्चों के कपड़े हर बार बाकी कपड़ों से अलग धोना जरूरी नहीं है। अगर घर में सभी लोग स्वस्थ हैं और कपड़े बहुत ज्यादा गंदे नहीं हैं तो उन्हें सामान्य कपड़ों के साथ धोया जा सकता है। लेकिन बच्चे के कपड़े पेशाब, पॉटी, उल्टी या किसी तरह के संक्रमण की वजह से गंदे हुए हैं तो उन्हें अलग धोना बेहतर है। घर में छोटे बच्चे हों तो उनके कपड़ों को लेकर माता-पिता काफी सावधानी बरतते हैं। कई लोगों को लगता है कि बच्चे के कपड़े हमेशा बाकी घरवालों के कपड़ों से अलग ही धोने चाहिए। वहीं कुछ लोग बच्चों के कपड़े भी बाकी कपड़ों के साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सही तरीका आखिर क्या है?
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बच्चों के कपड़े बाकी कपड़ों के साथ धोते हैं?
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हर बार अलग धोने की जरूरत नहीं
अगर बच्चा स्वस्थ है और उसके कपड़े सामान्य रूप से गंदे हुए हैं तो उन्हें बाकी कपड़ों के साथ धोने से आमतौर पर कोई खास समस्या नहीं होती। बस यह ध्यान रखना जरूरी है कि कपड़े अच्छी तरह धुलें और पूरी तरह सूखें। बच्चों के कपड़ों को सिर्फ इसलिए अलग धोना जरूरी नहीं है क्योंकि वे बच्चे के हैं। असल बात कपड़ों पर लगी गंदगी और उन्हें धोने के तरीके की है।
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बच्चों के कपड़े बाकी कपड़ों के साथ धोते हैं?
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इन कपड़ों को अलग धोना बेहतर
अगर बच्चे के कपड़ों पर पॉटी, पेशाब या उल्टी लगी है तो उन्हें सीधे बाकी कपड़ों के साथ डालने के बजाय पहले अलग से संभालना चाहिए। कपड़े पर लगी गंदगी को पहले हटाएं और फिर उन्हें धोएं। इसी तरह अगर बच्चे को कोई संक्रामक बीमारी है या कपड़े शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ से गंदे हुए हैं, तो उन्हें दूसरे कपड़ों से अलग धोना ज्यादा सही रहता है। इससे गंदगी और कीटाणुओं के दूसरे कपड़ों तक पहुंचने का जोखिम कम किया जा सकता है।
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कपड़े धोते समय इन बातों का रखें ध्यान
बच्चों के कपड़े धोने के लिए बहुत ज्यादा साबुन या डिटर्जेंट डालने की जरूरत नहीं होती। कपड़े और डिटर्जेंट के लेबल पर दिए निर्देश के हिसाब से ही मात्रा रखें। अगर कपड़े बहुत गंदे हैं, तो उन्हें धोने से पहले अलग करके रखें और जरूरत के मुताबिक भिगो सकते हैं। धोने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है।
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धूप में सुखाना है जरूरी
धूप में सुखाना अच्छा विकल्प है, लेकिन मौसम या जगह के हिसाब से साफ और अच्छी तरह हवादार जगह पर भी कपड़े सुखाए जा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे के कपड़े साफ रखने के लिए हर बार उन्हें अलग धोना जरूरी नहीं है। बच्चे की उम्र, कपड़ों की गंदगी और घर में किसी बीमारी या संक्रमण की स्थिति देखकर फैसला किया जा सकता है।
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