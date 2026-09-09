पीएम किसान सम्मान निधि: क्या अगले महीने अक्तूबर में जारी होगी 24वीं किस्त? योजना से जुड़े किसान यहां जानें

पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त क्या अक्तूबर में आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। इसमें किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलने हैं, जो सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे।





हालांकि, किसानों के मन में सवाल ये है कि 24वीं किस्त आखिर आएगी कब? क्या ये किस्त अक्तूबर महीने यानी अगले महीने जारी हो सकती है या फिर इसमें और अधिक समय लग सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...