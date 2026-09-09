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पीएम किसान सम्मान निधि: क्या अगले महीने अक्तूबर में जारी होगी 24वीं किस्त? योजना से जुड़े किसान यहां जानें

Wed, 09 Sep 2026 08:02 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 09 Sep 2026 08:02 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। ऐसे में अब योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब रिलीज होगी?

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PM Kisan 24th Installment Will the 2000 rupees Payment Be Released in October check here
पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त क्या अक्तूबर में आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। इसमें किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलने हैं, जो सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे।



हालांकि, किसानों के मन में सवाल ये है कि 24वीं किस्त आखिर आएगी कब? क्या ये किस्त अक्तूबर महीने यानी अगले महीने जारी हो सकती है या फिर इसमें और अधिक समय लग सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त क्या अक्तूबर में आएगी? - फोटो : Adobe Stock

23वीं किस्त कब आई थी?

  • पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
  • इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से भी अधिक पात्र किसानों को मिला था
  • सरकार ने डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त के पैसे भेजे थे
PM Kisan 24th Installment Will the 2000 rupees Payment Be Released in October check here
पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त क्या अक्तूबर में आएगी? - फोटो : Adobe Stock

क्या अक्तूबर में आएगी 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की किस्तों की बात करें
  • तो लगभग हर किस्त चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • जैसे- 23वीं किस्त जून में जारी हुई और इससे पहले वाली किस्तें भी अपने-अपने समय पर
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पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त क्या अक्तूबर में आएगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर यानी अगले महीने हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर महीने में 24वीं किस्त जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त क्या अक्तूबर में आएगी? - फोटो : Adobe Stock

किसानों को कितने रुपये मिलेंगे?

  • जो किसान 24वीं किस्त के लिए पात्र हैं, तो उन्हें इस किस्त में 2000 रुपये मिलेंगे
  • योजना के नियमों के अनुसार पात्र किसान परिवार को साल में कुल 6000 रुपये मिलते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
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