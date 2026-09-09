ध्यान दें: मृत व्यक्ति के आधार-पैन कार्ड से जुड़ा ये नियम नहीं जानते होंगे आप? जान लें वरना हो सकती है दिक्कत

आधार और पैन कार्ड आज के समय में बेहद जरूरी दस्तावेज हैं। सरकारी और गैर-सरकारी कामों से लेकर, बैंकिंग से लेकर टैक्स और दूसरी वित्तीय सेवाओं में इनका इस्तेमाल होता है। पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों को लेकर परिवार के लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि इनका क्या किया जाए?





कई लोग इस बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इन्हें ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे में अगर आपके परिवार में भी किसी व्यक्ति का निधन हुआ है, तो आधार और पैन कार्ड से जुड़े इन नियमों को जानना जरूरी है जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...