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बच्चे की पानी की बोतल महीनों से नहीं बदली? जान लें कब नई बोतल लेना जरूरी है

Wed, 09 Sep 2026 12:42 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 09 Sep 2026 12:42 PM IST
सार

Child’s Water Bottle: बच्चों की पानी की बोतल को सिर्फ धोते रहना ही काफी नहीं है। बोतल में बदबू, खरोंच, दरार, चिपचिपी परत या ढक्कन और स्ट्रॉ वाले हिस्सों में गंदगी नजर आए तो उसे बदलने का समय हो सकता है। हालांकि, हर बोतल को एक तय संख्या के दिनों बाद बदलना जरूरी नहीं होता। उसकी हालत, इस्तेमाल और सफाई के तरीके के आधार पर फैसला करना चाहिए।
 

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When Should You Replace Your Childs Water Bottle Is Washing It Enough
बच्चों की पानी की बोतल कब बदलनी चाहिए? - फोटो : AI

बच्चों की पानी की बोतल रोज स्कूल, पार्क और बाहर घूमने तक उनके साथ रहती है। ऐसे में माता-पिता अक्सर बोतल को रोज धो तो देते हैं, लेकिन उसे बदलने की जरूरत कब पड़ती है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कई लोगों को लगता है कि जब तक बोतल टूटी नहीं है, तब तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ बोतल का सही सलामत दिखना ही काफी नहीं है। बच्चों की पानी की बोतल को कितने दिन में बदलना चाहिए, इसका कोई एक तय नियम नहीं है। यह बोतल के सामान, उसकी हालत और इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर बोतल अच्छी स्थिति में है और उसे सही तरीके से साफ किया जा रहा है, तो सिर्फ कुछ महीने पूरे होने की वजह से उसे बदलना जरूरी नहीं है। तो आइए जानते हैं।

When Should You Replace Your Childs Water Bottle Is Washing It Enough
थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

रोज धोना क्यों जरूरी है?
बच्चे की बोतल में सिर्फ पानी ही नहीं रहता। कई बार बच्चा बोतल के मुंह या स्ट्रॉ को सीधे मुंह लगाता है। इससे लार और मुंह के छोटे कण बोतल के अंदर पहुंच सकते हैं। अगर बोतल को लंबे समय तक बिना अच्छी तरह साफ किए इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कीटाणु पनपने का मौका मिल सकता है। इसलिए बोतल को रोज खाली करके अच्छी तरह धोना चाहिए। सिर्फ पानी से खंगाल देना पर्याप्त नहीं है। बोतल, ढक्कन, स्ट्रॉ, रबर की सील और दूसरे अलग होने वाले हिस्सों को भी अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। धोने के बाद इन्हें पूरी तरह सूखने देना भी अच्छा रहता है।

When Should You Replace Your Childs Water Bottle Is Washing It Enough
थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

इन संकेतों पर तुरंत बदलें बोतल
अगर बोतल के अंदर या ढक्कन में लगातार बदबू आ रही है और अच्छी सफाई के बाद भी नहीं जा रही, तो उसे बदलने पर विचार करें। इसी तरह अंदर गहरी खरोंच, दरार या ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे ठीक से साफ करना मुश्किल हो, तो नई बोतल लेना बेहतर है। खासकर स्ट्रॉ और ढक्कन की रबर वाली सील पर ध्यान दें। इनमें गंदगी जमा हो सकती है और छोटे हिस्सों को साफ करना मुश्किल हो सकता है। अगर कोई हिस्सा खराब हो गया है और अलग से बदला जा सकता है, तो पूरी बोतल बदलने के बजाय वह हिस्सा बदला जा सकता है।

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थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

प्लास्टिक की बोतल में रखें खास ध्यान
अगर बच्चे की बोतल प्लास्टिक की है तो उसे बहुत गर्म पानी या तेज गर्मी के संपर्क में लाने से पहले निर्माता के निर्देश जरूर देखें। हर बोतल एक जैसी नहीं होती। वहीं, स्टेनलेस स्टील की बोतल में भी खरोंच, डेंट, जंग या ढक्कन की खराबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी बच्चों की पानी की बोतल को हर 15 या 30 दिन में बदलना जरूरी नहीं है। 

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थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

रोज करें अच्छी तरह साफ
सही तरीका यह है कि बोतल की हालत पर नजर रखें, उसे रोज अच्छी तरह साफ करें और जब उसमें ऐसी खराबी आ जाए जिससे सफाई या इस्तेमाल प्रभावित हो रहा हो, तब उसे बदल दें।


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