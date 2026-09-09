सावधान: गाड़ी के चालान का मैसेज आए तो न करें क्लिक, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक खाता

गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Fake e-Challan Alert: हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हमें सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारी गाड़ी का चालान कट सकता है।





वहीं, अगर आपके मोबाइल पर अचानक गाड़ी का चालान कटने का मैसेज आता है, तो जल्दबाजी में उस पर क्लिक न करें। दरअसल, इन दिनों फेक ई-चालान के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। चलिए जानते हैं आपको ऐसे में क्या करना है। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...