सावधान: गाड़ी के चालान का मैसेज आए तो न करें क्लिक, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक खाता

Fake e-Challan Alert: हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हमें सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारी गाड़ी का चालान कट सकता है।
वहीं, अगर आपके मोबाइल पर अचानक गाड़ी का चालान कटने का मैसेज आता है, तो जल्दबाजी में उस पर क्लिक न करें। दरअसल, इन दिनों फेक ई-चालान के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। चलिए जानते हैं आपको ऐसे में क्या करना है। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...
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गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें?
- फोटो : Adobe Stock
चालान के नाम पर कैसे होती है ठगी?
- दरअसल, जालसाज लोगों को उनकी गाड़ी का चालान कटने का मैसज भेजते हैं
- मैसेज देखने में बिल्कुल असली लग सकता है और इसके साथ मैसेज में चालान भरने के लिए एक लिंक भी दिया होता है
- ऐसे में इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करने से आपके मोबाइल में खतरनाक एपीके फाइल डाउनलोड हो सकती है
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गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें?
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- इसके बाद साइबर ठग फोन को निशाना बनाकर बैंकिंग से जुड़ी जानकारी चोरी कर सकते हैं
- इसलिए कभी भी ऐसे किसी मैसेज या उस पर दिए लिंक पर क्लिक करने से बचें
- ध्यान रहे कि ये मैसेज अधिकतर अनजान नंबर से आते हैं, इसलिए इन पर विश्वास न करें
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गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें?
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कैसे चेक करें आपका चालान कटा है या नहीं?
स्टेप 1
- अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का सच में चालान कटा है, तो मैसेज में दिए लिंक पर जाने के बजाय खुद आधिकारिक ई-चालान वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं
- फिर यहां पर अपनी गाड़ी का नंबर दर्ज करना होता है
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गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें?
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स्टेप 2
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना होता है
- अगर वाहन पर कोई चालान मौजूद है, तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर दिखाई दे जाएगी
- साथ ही आप यहीं से चालान को ऑनलाइन भर भी सकते हैं