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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Fake E-Challan Alert: Don’t Click on the Challan Message, Your Bank Account Could Be Emptied

सावधान: गाड़ी के चालान का मैसेज आए तो न करें क्लिक, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक खाता

Wed, 09 Sep 2026 03:00 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 09 Sep 2026 03:00 PM IST
सार

फेक ई-चालान के नाम पर भेजे गए मैसेज के जरिए जालसाज लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए गाड़ी का चालान कटने का मैसेज आए, तो एकदम से क्लिक करने से पहले उसकी जांच जरूर करें।

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Fake E-Challan Alert: Don’t Click on the Challan Message, Your Bank Account Could Be Emptied
गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Fake e-Challan Alert: हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हमें सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारी गाड़ी का चालान कट सकता है।



वहीं, अगर आपके मोबाइल पर अचानक गाड़ी का चालान कटने का मैसेज आता है, तो जल्दबाजी में उस पर क्लिक न करें। दरअसल, इन दिनों फेक ई-चालान के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। चलिए जानते हैं आपको ऐसे में क्या करना है। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...
Fake E-Challan Alert: Don’t Click on the Challan Message, Your Bank Account Could Be Emptied
गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock

चालान के नाम पर कैसे होती है ठगी?

  • दरअसल, जालसाज लोगों को उनकी गाड़ी का चालान कटने का मैसज भेजते हैं
  • मैसेज देखने में बिल्कुल असली लग सकता है और इसके साथ  मैसेज में चालान भरने के लिए एक लिंक भी दिया होता है
  • ऐसे में इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करने से आपके मोबाइल में खतरनाक एपीके फाइल डाउनलोड हो सकती है
Fake E-Challan Alert: Don’t Click on the Challan Message, Your Bank Account Could Be Emptied
गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock
  • इसके बाद साइबर ठग फोन को निशाना बनाकर बैंकिंग से जुड़ी जानकारी चोरी कर सकते हैं
  • इसलिए कभी भी ऐसे किसी मैसेज या उस पर दिए लिंक पर क्लिक करने से बचें
  • ध्यान रहे कि ये मैसेज अधिकतर अनजान नंबर से आते हैं, इसलिए इन पर विश्वास न करें
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Fake E-Challan Alert: Don’t Click on the Challan Message, Your Bank Account Could Be Emptied
गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock

कैसे चेक करें आपका चालान कटा है या नहीं?

स्टेप 1

  • अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का सच में चालान कटा है, तो मैसेज में दिए लिंक पर जाने के बजाय खुद आधिकारिक ई-चालान वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं
  • फिर यहां पर अपनी गाड़ी का नंबर दर्ज करना होता है
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Fake E-Challan Alert: Don’t Click on the Challan Message, Your Bank Account Could Be Emptied
गाड़ी के चालान के फेक मैसेज की पहचान कैसे करें? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 2

  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना होता है
  • अगर वाहन पर कोई चालान मौजूद है, तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर दिखाई दे जाएगी
  • साथ ही आप यहीं से चालान को ऑनलाइन भर भी सकते हैं
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