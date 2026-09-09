बात काम की: किचन से लेकर बॉथरूम तक में आ गए हैं कॉकरोच? इन 4 तरीकों से करें काम तमाम!

घर में कई बार ऐसे कीड़े आ जाते हैं जो बेहद ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर ये खाने की चीजों तक पहुंच जाएं और उस खाने का सेवन कोई कर ले तो वो बीमार पड़ सकता है। जैसे- कॉकरोच। दरअसल, कई लोग घरों में कॉकरोच के आने को लेकर परेशान रहते हैं।





किचन की सिंक, गैस चूल्हे के आसपास, डस्टबिन, बाथरूम की नालियों और पाइप के आसपास कॉकरोच छिप सकते हैं। इसलिए अगर घर में कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं, तो शुरुआत में ही कुछ जरूरी कदम उठाना बेहतर है। चलिए जानते हैं इन कॉकरोच से आप अपनी पीछा कैसे छुटा सकते हैं। आगे इस बारे में आप जान सकते हैं।