छत पर रखी पानी की टंकी बन सकती है मुसीबत, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

1 of 5 छत पर पानी की टंकी रखने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI

घर की छत पर पानी की टंकी रखना आज आम बात है। ज्यादातर घरों में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए छत पर टंकी लगाई जाती है। आमतौर पर लोग 500 से 1000 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छत इतनी क्षमता वाली टंकी का वजन संभाल भी सकती है या नहीं? दरअसल, सिर्फ टंकी खरीद लेना ही काफी नहीं है। उसे छत पर रखने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 छत पर पानी की टंकी रखने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Adobe stock

कितने लीटर की टंकी रखना सही?

छत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखी जा सकती है, इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। यह पूरी तरह घर की छत की मजबूती पर निर्भर करता है। इसके लिए छत की स्थिति के साथ-साथ बीम और कॉलम की मजबूती भी देखना जरूरी है। इसलिए 500 या 1000 लीटर की टंकी देखकर सिर्फ क्षमता के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए।

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टंकी रखने की जगह भी है जरूरी

पानी की टंकी खुद भी वजनदार होती है और जब उसमें पानी भर जाता है तो उसका वजन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में इसे छत पर किसी भी जगह रख देना सही नहीं है। टंकी के लिए ऐसी मजबूत जगह चुननी चाहिए जहां उसका वजन छत पर सही तरीके से पड़े और लंबे समय में किसी तरह का नुकसान न हो।

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सीधे छत पर न रखें भारी टंकी

अगर भारी पानी की टंकी को बिना उचित सपोर्ट के सीधे छत के स्लैब पर रख दिया जाए तो समय के साथ कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। इनमें सीपेज, दरार और दूसरी दिक्कतें शामिल हैं। इसलिए टंकी लगाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसके लिए पर्याप्त सपोर्ट मौजूद हो।

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