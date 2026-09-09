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छत पर रखी पानी की टंकी बन सकती है मुसीबत, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Wed, 09 Sep 2026 09:44 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 09 Sep 2026 09:44 AM IST
सार

Water Tank: घर की छत पर पानी की टंकी रखना आज लगभग हर घर की जरूरत है, लेकिन टंकी की क्षमता और उसे रखने की जगह का ध्यान रखना भी जरूरी है। 500 से 1000 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता की टंकी रखने से पहले छत की मजबूती, बीम और कॉलम की स्थिति देखनी चाहिए। खासकर पुराना घर होने पर बड़ी टंकी रखने से पहले छत की जांच करवाना बेहतर है।
 

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Water Tank on Roof How Many Litres of Tank Is Safe for Your House
छत पर पानी की टंकी रखने का सही तरीका क्या है? - फोटो : AI

घर की छत पर पानी की टंकी रखना आज आम बात है। ज्यादातर घरों में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए छत पर टंकी लगाई जाती है। आमतौर पर लोग 500 से 1000 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छत इतनी क्षमता वाली टंकी का वजन संभाल भी सकती है या नहीं? दरअसल, सिर्फ टंकी खरीद लेना ही काफी नहीं है। उसे छत पर रखने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Water Tank on Roof How Many Litres of Tank Is Safe for Your House
छत पर पानी की टंकी रखने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Adobe stock

कितने लीटर की टंकी रखना सही?
छत पर कितने लीटर की पानी की टंकी रखी जा सकती है, इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। यह पूरी तरह घर की छत की मजबूती पर निर्भर करता है। इसके लिए छत की स्थिति के साथ-साथ बीम और कॉलम की मजबूती भी देखना जरूरी है। इसलिए 500 या 1000 लीटर की टंकी देखकर सिर्फ क्षमता के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए।

Water Tank on Roof How Many Litres of Tank Is Safe for Your House
छत पर पानी की टंकी रखने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Adobe stock

 टंकी रखने की जगह भी है जरूरी
पानी की टंकी खुद भी वजनदार होती है और जब उसमें पानी भर जाता है तो उसका वजन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में इसे छत पर किसी भी जगह रख देना सही नहीं है। टंकी के लिए ऐसी मजबूत जगह चुननी चाहिए जहां उसका वजन छत पर सही तरीके से पड़े और लंबे समय में किसी तरह का नुकसान न हो।

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छत पर पानी की टंकी रखने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Adobe Stock

 सीधे छत पर न रखें भारी टंकी
अगर भारी पानी की टंकी को बिना उचित सपोर्ट के सीधे छत के स्लैब पर रख दिया जाए तो समय के साथ कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। इनमें सीपेज, दरार और दूसरी दिक्कतें शामिल हैं। इसलिए टंकी लगाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसके लिए पर्याप्त सपोर्ट मौजूद हो।

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छत पर पानी की टंकी रखने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Adobe Stock

1000 लीटर या बड़ी टंकी है तो पहले जांच जरूरी
अगर आपके घर की छत पर 1000 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाली टंकी रखी है और मकान काफी पुराना है तो ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी स्थिति में टंकी रखने या बदलने से पहले छत की जांच करवाना सही रहेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि घर की छत इतनी भारी टंकी का वजन संभालने की स्थिति में है या नहीं। इसलिए पानी की टंकी लगाते समय सिर्फ उसकी क्षमता और कीमत न देखें। छत की मजबूती और टंकी के सही सपोर्ट पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है।


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