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बिजली जाने के बाद कितनी देर में चालू करें फ्रिज? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Wed, 09 Sep 2026 01:37 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 09 Sep 2026 01:37 PM IST
सार

Refrigerator After a Power Cut: बिजली जाने के बाद फ्रिज को तुरंत चालू करना हमेशा जरूरी नहीं होता। अगर बिजली कुछ ही मिनट में वापस आ गई है तो आमतौर पर फ्रिज को सामान्य तरीके से चलने दिया जा सकता है। लेकिन बिजली लंबे समय तक गई हो या बार-बार आ-जा रही हो, तो थोड़ी सावधानी रखना बेहतर है। जानिए कब फ्रिज चालू करना सही रहता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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When Should You Turn On Your Refrigerator After a Power Cut
बिजली आने के बाद तुरंत फ्रिज ऑन करते हैं? - फोटो : AI

बिजली जाना हमारे घरों में आम बात है। लेकिन जब बिजली कुछ देर बाद वापस आती है तो कई लोगों को डर रहता है कि कहीं अचानक फ्रिज चालू करने से उसका कंप्रेसर खराब न हो जाए। इसी वजह से कुछ लोग बिजली आने के बाद फ्रिज को काफी देर तक बंद रखते हैं, जबकि कुछ लोग तुरंत प्लग लगा देते हैं। ऐसे में सवाल है कि सही तरीका क्या है? तो आज की इस खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

When Should You Turn On Your Refrigerator After a Power Cut
बिजली आने के बाद तुरंत फ्रिज ऑन करते हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

बिजली कुछ मिनट के लिए गई थी तो क्या करें?
अगर बिजली सिर्फ कुछ मिनट के लिए गई थी और वापस आ गई है, तो आमतौर पर फ्रिज को लंबे समय तक बंद रखने की जरूरत नहीं होती। बिजली आने के बाद फ्रिज सामान्य तरीके से चल सकता है। हालांकि, अगर आपके इलाके में बिजली का वोल्टेज बार-बार ऊपर-नीचे हो रहा है या बिजली लगातार आ-जा रही है, तो फ्रिज को बार-बार ऑन-ऑफ करने से बचना बेहतर है। ऐसी स्थिति में बिजली सप्लाई स्थिर होने का इंतजार करना ज्यादा समझदारी है।

When Should You Turn On Your Refrigerator After a Power Cut
बिजली आने के बाद तुरंत फ्रिज ऑन करते हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

 लंबे समय तक बिजली गई हो तो?
अगर बिजली कई घंटों तक नहीं थी तो फ्रिज का दरवाजा बार-बार न खोलें। इससे अंदर की ठंडक ज्यादा देर तक बनी रहती है और खाना भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है।बिजली वापस आने पर फ्रिज को सामान्य रूप से चालू किया जा सकता है। इसे चालू करने से पहले यह जरूर देख लें कि बिजली की सप्लाई स्थिर है और प्लग या सॉकेट में कोई दिक्कत नहीं है।

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When Should You Turn On Your Refrigerator After a Power Cut
बिजली आने के बाद तुरंत फ्रिज ऑन करते हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

कंप्रेसर को लेकर क्यों होती है चिंता?
फ्रिज में लगा कंप्रेसर चालू होने के समय थोड़े दबाव में काम करता है। अगर फ्रिज अभी-अभी बंद हुआ हो और तुरंत दोबारा चालू किया जाए, तो कुछ मॉडल में कंप्रेसर को दोबारा शुरू होने में समय लग सकता है। कई आधुनिक फ्रिज में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी होती है। इसलिए अगर बिजली बार-बार आ-जा रही है तो हर बार फ्रिज का प्लग निकालकर तुरंत लगाने के बजाय बिजली स्थिर होने का इंतजार करना बेहतर है।

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बिजली आने के बाद तुरंत फ्रिज ऑन करते हैं? - फोटो : एआई जनरेटेड

सबसे जरूरी बात
फ्रिज को बिजली जाने के बाद कितने मिनट बंद रखना है, इसका कोई एक नियम हर फ्रिज पर लागू नहीं होता। फ्रिज के मॉडल और निर्माता के निर्देश अलग हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके फ्रिज के साथ कोई खास निर्देश दिए गए हैं तो उन्हें जरूर देखें। अगर बिजली आने के बाद फ्रिज सामान्य तरीके से चल रहा है तो उसे बार-बार बंद या चालू करने की जरूरत नहीं है। वहीं, वोल्टेज में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा हो तो फ्रिज को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है।

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