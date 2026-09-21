एलपीजी सिलिंडर या इंडक्शन, खाना पकाने में कौन पड़ता है सस्ता? जानें पूरा हिसाब

LPG गैस सिलिंडर और इंडक्शन में से कौन सस्ता पड़ता है? - फोटो : Amar Ujala AI

रसोई में खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलिंडर का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अब कई घरों में इंडक्शन कुकटॉप भी पहुंच चुका है।





ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि रोजाना खाना बनाने के लिए LPG सिलिंडर सस्ता पड़ता है या इंडक्शन? कई लोगों के मन में ये सवाल चलता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि गैस सिलिंडर में खाना बनाना सस्ता पड़ता है या फिर इंडक्शन में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...