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दिवाली-छठ पर घर जाने वाले ध्यान दें: रेलवे चला रहा ये स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुक करने से पहले यहां देखें लिस्ट

Mon, 21 Sep 2026 10:33 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 21 Sep 2026 10:33 AM IST
सार

Indian Railways Special Trains For Diwali And Chhath Puja 2026: रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों से नवंबर के आखिर तक अलग-अलग रूटों पर 282 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे, ताकि दिवाली-छठ पर घर जाने वालों को दिक्कतें न हो।

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Indian Railways Runs 13 Pairs of Special Trains, 282 Extra Trips Till November 2026
त्योहारों के लिए रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई है? - फोटो : Amar Ujala AI

Indian Railways Special Trains: त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत की तैयारी की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से अलग-अलग रूटों पर नवंबर के आखिर तक 282 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे।



वहीं, इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग 19 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आप भी इस दीवाली या छठ पूजा घर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये ट्रेनें आपकी मदद कर सकती हैं। चलिए जानते हैं रेलवे कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। आप आगे इन स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं...
Indian Railways Runs 13 Pairs of Special Trains, 282 Extra Trips Till November 2026
त्योहारों के लिए रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई है? - फोटो : AdobeStock

कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेनें कब-कब चलेंगी?

बांदा टर्मिनस–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (02200/02199)
02200 ट्रेन 28 नवंबर 2026 तक चलेगी
02199 ट्रेन 26 नवंबर 2026 तक चलेगी

दादर–प्रयागराज (04140/04139)
04140 ट्रेन 29 नवंबर तक चलेगी
04139 ट्रेन 27 नवंबर 2026 तक संचालित होगी

दादर–सुबेदारगंज (04176/04175)
04176 ट्रेन 24 नवंबर तक संचालित होगी
04175 ट्रेन 22 नवंबर 2026 तक चलेगी

Indian Railways Runs 13 Pairs of Special Trains, 282 Extra Trips Till November 2026
त्योहारों के लिए रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई है? - फोटो : AdobeStock

उधना–आगरा कैंट (01908/01907)
01908 ट्रेन 25 नवंबर तक चलनी है
01907 ट्रेन 24 नवंबर 2026 तक चलेगी

उधना–प्रयागराज (04106/04105)
04106 ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी
04105 ट्रेन 29 नवंबर तक जारी रहेगी

उधना–सुबेदारगंज (04156/04155)
04156 ट्रेन 20 अक्तूबर से 27 नवंबर तक सप्ताह में दो दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी
04155 ट्रेन 19 अक्तूबर से 26 नवंबर तक सोमवार और गुरुवार को चलेगी

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Indian Railways Runs 13 Pairs of Special Trains, 282 Extra Trips Till November 2026
त्योहारों के लिए रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई है? - फोटो : AdobeStock

वलसाड–सुबेदारगंज (04120/04119)
04120 ट्रेन 29 नवंबर तक चलेगी
04119 ट्रेन 28 नवंबर 2026 तक चलेगी 

वलसाड–सुबेदारगंज (04178/04177)
04178 ट्रेन 25 नवंबर तक चलेगी
04177 ट्रेन 24 नवंबर तक चलेगी

असारवा–आगरा कैंट (01909/01910)
01909 ट्रेन 24 नवंबर तक संचालित होगी
01910 ट्रेन 23 नवंबर 2026 तक संचालित होगी

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Indian Railways Runs 13 Pairs of Special Trains, 282 Extra Trips Till November 2026
त्योहारों के लिए रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई है? - फोटो : AdobeStock

साबरमती–प्रयागराज (04180/04179)
04180 ट्रेन 4 अक्तूबर से 29 नवंबर के बीच चलेगी
04179 ट्रेन 3 अक्तूबर से 28 नवंबर 2026 तक चलेगी

असारवा–कानपुर सेंट्रल (01906/01905)
01906 ट्रेन 1 दिसंबर को संचालित होगी
01905 ट्रेन 30 नवंबर 2026 तक चलेगी

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