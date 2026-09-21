दिवाली-छठ पर घर जाने वाले ध्यान दें: रेलवे चला रहा ये स्पेशल ट्रेनें, टिकट बुक करने से पहले यहां देखें लिस्ट

1 of 6 त्योहारों के लिए रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई है? - फोटो : Amar Ujala AI







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Indian Railways Special Trains: त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत की तैयारी की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से अलग-अलग रूटों पर नवंबर के आखिर तक 282 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे।



वहीं, इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग 19 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आप भी इस दीवाली या छठ पूजा घर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये ट्रेनें आपकी मदद कर सकती हैं। चलिए जानते हैं रेलवे कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। आप आगे इन स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं...

2 of 6 त्योहारों के लिए रेलवे ने कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई है? - फोटो : AdobeStock

कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेनें कब-कब चलेंगी?



बांदा टर्मिनस–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (02200/02199)

02200 ट्रेन 28 नवंबर 2026 तक चलेगी

02199 ट्रेन 26 नवंबर 2026 तक चलेगी



दादर–प्रयागराज (04140/04139)

04140 ट्रेन 29 नवंबर तक चलेगी

04139 ट्रेन 27 नवंबर 2026 तक संचालित होगी



दादर–सुबेदारगंज (04176/04175)

04176 ट्रेन 24 नवंबर तक संचालित होगी

04175 ट्रेन 22 नवंबर 2026 तक चलेगी

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उधना–आगरा कैंट (01908/01907)

01908 ट्रेन 25 नवंबर तक चलनी है

01907 ट्रेन 24 नवंबर 2026 तक चलेगी



उधना–प्रयागराज (04106/04105)

04106 ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी

04105 ट्रेन 29 नवंबर तक जारी रहेगी



उधना–सुबेदारगंज (04156/04155)

04156 ट्रेन 20 अक्तूबर से 27 नवंबर तक सप्ताह में दो दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी

04155 ट्रेन 19 अक्तूबर से 26 नवंबर तक सोमवार और गुरुवार को चलेगी

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वलसाड–सुबेदारगंज (04120/04119)

04120 ट्रेन 29 नवंबर तक चलेगी

04119 ट्रेन 28 नवंबर 2026 तक चलेगी



वलसाड–सुबेदारगंज (04178/04177)

04178 ट्रेन 25 नवंबर तक चलेगी

04177 ट्रेन 24 नवंबर तक चलेगी



असारवा–आगरा कैंट (01909/01910)

01909 ट्रेन 24 नवंबर तक संचालित होगी

01910 ट्रेन 23 नवंबर 2026 तक संचालित होगी

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