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पानी की टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहे तो सिर्फ बिजली की बर्बादी नहीं, ये नुकसान भी हो सकता है

Mon, 05 Oct 2026 10:34 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 05 Oct 2026 10:34 AM IST
सार

Water Tank: घर में पानी की टंकी भरने के बाद मोटर बंद करना जरूरी है। अगर मोटर लगातार चलती रहे तो बिजली ज्यादा खर्च होने के साथ-साथ मोटर और पानी की टंकी को भी नुकसान पहुंच सकता है।
 

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Water Tank Full But Motor Still Running It Can Cause More Than Just Electricity Waste
टंकी भरने के बाद भी मोटर चल रही है? - फोटो : एआई

घर में पानी की टंकी भरने के लिए ज्यादातर लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जल्दबाजी में या ध्यान नहीं रहने की वजह से टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहती है। कुछ घरों में तो लोग मोटर चालू करके दूसरे काम में लग जाते हैं और काफी देर बाद याद आता है कि पानी की टंकी भर चुकी है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इसे मामूली गलती समझकर नजरअंदाज न करें। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Water Tank Full But Motor Still Running It Can Cause More Than Just Electricity Waste
अंबाला छावनी के उपमंडल भवन की छत पर रखी पानी टंकी से गायब ढक्कन और लग रहे मकड़ी के जाले। संवाद

टंकी भरने के बाद मोटर चलती रही तो क्या होगा
जब टंकी पूरी तरह भर जाती है और मोटर बंद नहीं की जाती तो पानी टंकी से बाहर निकलकर बहने लगता है। इससे पानी की सीधी बर्बादी होती है। अगर मोटर लंबे समय तक चलती रहे तो बिजली की खपत भी बढ़ती है। यानी बिना किसी काम के पानी और बिजली दोनों खर्च होते रहते हैं।

Water Tank Full But Motor Still Running It Can Cause More Than Just Electricity Waste
water tank - फोटो : Adobe stock

मोटर पर भी पड़ सकता है असर
मोटर को जरूरत से ज्यादा देर तक चलाने से उस पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। लगातार चलने की वजह से मोटर गर्म भी हो सकती है। अगर ऐसा बार-बार होता है तो मोटर के पुर्जों पर असर पड़ने और उसकी काम करने की क्षमता कम होने का खतरा रहता है। ऐसे में बाद में मोटर की मरम्मत या उसे बदलने का खर्च भी उठाना पड़ सकता है।

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water tank - फोटो : Adobe stock

घर की दीवार और छत को भी नुकसान
टंकी से लगातार पानी बहने पर पानी छत या आसपास की जगह पर जमा हो सकता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर सीलन की समस्या हो सकती है। दीवारों पर नमी, पपड़ी या पेंट खराब होने जैसी दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। इसलिए टंकी भरने के बाद मोटर बंद करना सिर्फ पानी बचाने के लिए ही जरूरी नहीं है।

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water tank - फोटो : Adobe stock

मोटर चलाते समय रखें थोड़ा ध्यान
अगर आपके घर में मोटर को हाथ से बंद किया जाता है तो उसे चालू करने के बाद टंकी पर नजर रखना अच्छी आदत है। टंकी भरने का सामान्य समय भी ध्यान में रखा जा सकता है। अगर घर में अक्सर किसी के मोटर बंद करना भूलने की समस्या रहती है तो पानी का स्तर पता चलने या मोटर अपने आप बंद करने वाली व्यवस्था लगवाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस छोटी सी सावधानी से पानी की बर्बादी, बेवजह बिजली खर्च होने और मोटर से जुड़ी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।

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