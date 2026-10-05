पानी की टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहे तो सिर्फ बिजली की बर्बादी नहीं, ये नुकसान भी हो सकता है

1 of 5 टंकी भरने के बाद भी मोटर चल रही है? - फोटो : एआई







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घर में पानी की टंकी भरने के लिए ज्यादातर लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जल्दबाजी में या ध्यान नहीं रहने की वजह से टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहती है। कुछ घरों में तो लोग मोटर चालू करके दूसरे काम में लग जाते हैं और काफी देर बाद याद आता है कि पानी की टंकी भर चुकी है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इसे मामूली गलती समझकर नजरअंदाज न करें। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 अंबाला छावनी के उपमंडल भवन की छत पर रखी पानी टंकी से गायब ढक्कन और लग रहे मकड़ी के जाले। संवाद

टंकी भरने के बाद मोटर चलती रही तो क्या होगा

जब टंकी पूरी तरह भर जाती है और मोटर बंद नहीं की जाती तो पानी टंकी से बाहर निकलकर बहने लगता है। इससे पानी की सीधी बर्बादी होती है। अगर मोटर लंबे समय तक चलती रहे तो बिजली की खपत भी बढ़ती है। यानी बिना किसी काम के पानी और बिजली दोनों खर्च होते रहते हैं।

3 of 5 water tank - फोटो : Adobe stock

मोटर पर भी पड़ सकता है असर

मोटर को जरूरत से ज्यादा देर तक चलाने से उस पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। लगातार चलने की वजह से मोटर गर्म भी हो सकती है। अगर ऐसा बार-बार होता है तो मोटर के पुर्जों पर असर पड़ने और उसकी काम करने की क्षमता कम होने का खतरा रहता है। ऐसे में बाद में मोटर की मरम्मत या उसे बदलने का खर्च भी उठाना पड़ सकता है।

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4 of 5 water tank - फोटो : Adobe stock

घर की दीवार और छत को भी नुकसान

टंकी से लगातार पानी बहने पर पानी छत या आसपास की जगह पर जमा हो सकता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर सीलन की समस्या हो सकती है। दीवारों पर नमी, पपड़ी या पेंट खराब होने जैसी दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। इसलिए टंकी भरने के बाद मोटर बंद करना सिर्फ पानी बचाने के लिए ही जरूरी नहीं है।

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