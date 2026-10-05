पानी की टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहे तो सिर्फ बिजली की बर्बादी नहीं, ये नुकसान भी हो सकता है

घर में पानी की टंकी भरने के लिए ज्यादातर लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जल्दबाजी में या ध्यान नहीं रहने की वजह से टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहती है। कुछ घरों में तो लोग मोटर चालू करके दूसरे काम में लग जाते हैं और काफी देर बाद याद आता है कि पानी की टंकी भर चुकी है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इसे मामूली गलती समझकर नजरअंदाज न करें। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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अंबाला छावनी के उपमंडल भवन की छत पर रखी पानी टंकी से गायब ढक्कन और लग रहे मकड़ी के जाले। संवाद
टंकी भरने के बाद मोटर चलती रही तो क्या होगा
जब टंकी पूरी तरह भर जाती है और मोटर बंद नहीं की जाती तो पानी टंकी से बाहर निकलकर बहने लगता है। इससे पानी की सीधी बर्बादी होती है। अगर मोटर लंबे समय तक चलती रहे तो बिजली की खपत भी बढ़ती है। यानी बिना किसी काम के पानी और बिजली दोनों खर्च होते रहते हैं।
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मोटर पर भी पड़ सकता है असर
मोटर को जरूरत से ज्यादा देर तक चलाने से उस पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। लगातार चलने की वजह से मोटर गर्म भी हो सकती है। अगर ऐसा बार-बार होता है तो मोटर के पुर्जों पर असर पड़ने और उसकी काम करने की क्षमता कम होने का खतरा रहता है। ऐसे में बाद में मोटर की मरम्मत या उसे बदलने का खर्च भी उठाना पड़ सकता है।
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घर की दीवार और छत को भी नुकसान
टंकी से लगातार पानी बहने पर पानी छत या आसपास की जगह पर जमा हो सकता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर सीलन की समस्या हो सकती है। दीवारों पर नमी, पपड़ी या पेंट खराब होने जैसी दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। इसलिए टंकी भरने के बाद मोटर बंद करना सिर्फ पानी बचाने के लिए ही जरूरी नहीं है।
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मोटर चलाते समय रखें थोड़ा ध्यान
अगर आपके घर में मोटर को हाथ से बंद किया जाता है तो उसे चालू करने के बाद टंकी पर नजर रखना अच्छी आदत है। टंकी भरने का सामान्य समय भी ध्यान में रखा जा सकता है। अगर घर में अक्सर किसी के मोटर बंद करना भूलने की समस्या रहती है तो पानी का स्तर पता चलने या मोटर अपने आप बंद करने वाली व्यवस्था लगवाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस छोटी सी सावधानी से पानी की बर्बादी, बेवजह बिजली खर्च होने और मोटर से जुड़ी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।
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