Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता आमदनी की होती है। नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन या दूसरे निवेश का सहारा मिल सकता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास अक्सर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आज से ही थोड़ी-थोड़ी बचत करके भविष्य के लिए पेंशन का इंतजाम करना चाहता है, तो अटल पेंशन योजना एक विकल्प हो सकती है।





केंद्र सरकार की इस योजना में व्यक्ति अपनी उम्र और चुनी गई पेंशन के हिसाब से योगदान करता है। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर उसे तय न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है और इसमें कितना निवेश करना पड़ता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...