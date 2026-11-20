RBI Bank Locker Rules India: अक्सर लोग अपने कीमती सोने-चांदी के गहने, नकदी और जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं। आम इंसान यही सोचता है कि बैंक की तिजोरी में रखा उसका सामान पूरी तरह से सुरक्षित है और अगर वहां से कुछ चोरी हुआ तो बैंक उसकी पूरी भरपाई करेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है?
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बैंक लॉकर को लेकर मुआवजे की एक निश्चित सीमा तय की गई है, जिसके बारे में ज्यादातर ग्राहकों को सही जानकारी नहीं होती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि बैंक लॉकर से सामान चोरी होने पर आपको कितना मुआवजा मिल सकता है।
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बैंक कब देता है मुआवजा?
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बैंक कब देता है मुआवजा?
- आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, यदि बैंक की लापरवाही, कर्मचारियों की धोखाधड़ी या इमारत गिरने व आग लगने जैसी घटनाओं के कारण लॉकर में रखे सामान को नुकसान होता है या चोरी होती है, तो बैंक की जिम्मेदारी तय होती है।
- ऐसी स्थितियों में नुकसान होने पर ग्राहक को बैंक से मुआवजा पाने का हक मिलता है।
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कितना मिल सकता है मुआवजा?
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कितना मिल सकता है मुआवजा?
- बैंक लॉकर से सामान चोरी होने या नष्ट होने की स्थिति में बैंक की देनदारी ग्राहक द्वारा चुकाए जाने वाले लॉकर के सालाना किराए के अधिकतम 100 गुना तक ही सीमित होती है।
- उदाहरण के लिए, अगर आपका सालाना किराया 2 हजार रुपये है, तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपये ही मिलेंगे।
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कब नहीं मिलता कोई पैसा?
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कब नहीं मिलता कोई पैसा?
- अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने या किसी दंगे और आतंकी हमले की वजह से बैंक लॉकर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता।
- ऐसी परिस्थितियों में ग्राहक को बैंक की तरफ से किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है।
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ग्राहक को क्या रखनी चाहिए सावधानी?
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ग्राहक को क्या रखनी चाहिए सावधानी?
- बैंक को इस बात की जानकारी नहीं होती कि आपने लॉकर के अंदर कितनी कीमत के गहने रखे हैं, इसलिए वह पूरी कीमत नहीं चुकाता।
- अपनी सुरक्षा के लिए ग्राहक को अपने कीमती गहनों का अलग से बीमा जरूर करवा लेना चाहिए और नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना चाहिए।