RBI Bank Locker Rules India: अक्सर लोग अपने कीमती सोने-चांदी के गहने, नकदी और जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं। आम इंसान यही सोचता है कि बैंक की तिजोरी में रखा उसका सामान पूरी तरह से सुरक्षित है और अगर वहां से कुछ चोरी हुआ तो बैंक उसकी पूरी भरपाई करेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है?





भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बैंक लॉकर को लेकर मुआवजे की एक निश्चित सीमा तय की गई है, जिसके बारे में ज्यादातर ग्राहकों को सही जानकारी नहीं होती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि बैंक लॉकर से सामान चोरी होने पर आपको कितना मुआवजा मिल सकता है।