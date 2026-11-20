Smartphone Battery Tips: नया स्मार्टफोन खरीदते समय उसकी बैटरी हेल्थ आमतौर पर 100 फीसदी होती है। शुरुआत में फोन अच्छी बैटरी बैकअप देता है और एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलता है। हालांकि, कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद फोन की बैटरी पहले के मुकाबले जल्दी खत्म होने लगती है।





ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी की क्षमता समय के साथ घटती है। यह एक सामान्य रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर नया फोन खरीदने के कितने दिन बाद बैटरी की क्षमता कम होने लगती है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...