Delhi Metro Rules For Pet Dog: दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोजाना लाखों लोग अपने कामकाज, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं। तेज रफ्तार, सुविधाजनक यात्रा और ट्रैफिक से राहत के कारण दिल्ली मेट्रो लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।





पर दिल्ली में रहने वाले कई लोगों के घरों में पालतू कुत्ते भी होते हैं। ऐसे में जब उन्हें अपने पेट डॉग को कहीं ले जाना होता है, तो उनके मन में सवाल आता है कि क्या वे उसे अपने साथ मेट्रो में सफर करा सकते हैं? अगर आप भी अपने पालतू कुत्ते को दिल्ली मेट्रो में ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले इससे जुड़े नियम जान लीजिए। वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...