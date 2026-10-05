त्योहारों में मिठाई खरीदते समय असली-नकली की पहचान कैसे करें? चेक करें कहीं आप तो घर नहीं ला रहे मिलावटी स्वीट

त्योहारों का मौसम आते ही बाजार सज जाते हैं और मिठाइयों की दुकानों पर कई तरह की मिठाइयां बिकने लगती हैं। ऐसे में लोग परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मिठाई खरीदते हैं। ऐसे समय में मिठाई की बढ़ी हुई मांग के बीच मिठाई की क्वालिटी को लेकर सावधान रहना भी जरूरी है।





खासकर खोया, पनीर, दूध और घी से बनी मिठाइयों में मिलावट होने की कई खबरें सामने आती हैं। तो चलिए जानते हैं इस नवरात्रि या दिवाली-छठ के मौके पर कहीं आप भी मिलावटी मिठाई घर न ले आए। ऐसे में आप मिलावटी मिठाई की पहचान करने के तरीकों के बारे में यहां जान सकते हैं। खासतौर पर त्योहारी सीजन में तो मिठाई में मिलावट के कई मामले सामने आते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...