त्योहारों में मिठाई खरीदते समय असली-नकली की पहचान कैसे करें? चेक करें कहीं आप तो घर नहीं ला रहे मिलावटी स्वीट

त्योहारों का मौसम आते ही बाजार सज जाते हैं और मिठाइयों की दुकानों पर कई तरह की मिठाइयां बिकने लगती हैं। ऐसे में लोग परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मिठाई खरीदते हैं। ऐसे समय में मिठाई की बढ़ी हुई मांग के बीच मिठाई की क्वालिटी को लेकर सावधान रहना भी जरूरी है।
खासकर खोया, पनीर, दूध और घी से बनी मिठाइयों में मिलावट होने की कई खबरें सामने आती हैं। तो चलिए जानते हैं इस नवरात्रि या दिवाली-छठ के मौके पर कहीं आप भी मिलावटी मिठाई घर न ले आए। ऐसे में आप मिलावटी मिठाई की पहचान करने के तरीकों के बारे में यहां जान सकते हैं। खासतौर पर त्योहारी सीजन में तो मिठाई में मिलावट के कई मामले सामने आते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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त्योहारों में मिठाई खरीदते समय क्या-क्या ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
मिलावटी मिठाई की पहचान कैसे करें?
रंग देखकर खरीदारी न करें
- मिठाई का बहुत ज्यादा चमकीला या असामान्य रंग देखकर उसे पसंद करने की बजाय थोड़ा सावधान रहें
- कुछ मिठाइयों में जरूरत से ज्यादा रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है
- खासकर ऐसी मिठाई खरीदने से बचें जिसका रंग प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रंग से बिल्कुल अलग और बहुत तेज नजर आए
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त्योहारों में मिठाई खरीदते समय क्या-क्या ध्यान रखें?
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मिठाई की गंध और बनावट पर ध्यान दें
- मिठाई खरीदते समय उसकी सामान्य गंध पर भी ध्यान देना चाहिए
- अगर उसमें अजीब, बासी या खराब गंध आ रही है तो उसे न खरीदें
- इसी तरह मिठाई बहुत ज्यादा चिपचिपी, असामान्य रूप से कठोर या खराब बनावट वाली लगे तो भी सावधानी बरतें
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त्योहारों में मिठाई खरीदते समय क्या-क्या ध्यान रखें?
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चांदी के वर्क को लेकर भी रहें सतर्क
- कई मिठाइयों पर खाने वाली चांदी का वर्क लगाया जाता है जिसे देखकर लोगों को लगता है कि वो मिठाई अच्छी क्वालिटी की है
- पर सिर्फ चांदी का वर्क देखकर मिठाई की क्वालिटी को बेस्ट नहीं बताया जा सकता
- ऐसे में मिठाई खरीदते समय यह देखना जरूरी है कि मिठाई साफ-सुथरे तरीके से रखी गई हो
- मिठाइयां धूल-मिट्टी या खुले में न हो, इस बात को भी ध्यान रखें
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त्योहारों में मिठाई खरीदते समय क्या-क्या ध्यान रखें?
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पैकेट वाली मिठाई लेने वाले ध्यान दें
- अगर आप पैक्ड मिठाई खरीद रहे हैं तो पैकेट पर दी गई जानकारी जरूर पढ़ें
- मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग की तारीख, इस्तेमाल की अंतिम तारीख, सामग्री और अन्य जरूरी जानकारी जरूर चेक करें
- पैक खुला हुआ हो, लेबल साफ न हो या पैकेजिंग खराब नजर आए तो ऐसी मिठाई लेने से बचना बेहतर है
नोट:- जिस दुकान से मिठाई खरीदें, वहां से बिल जरूर लें ताकि कुछ दिक्कत होने पर आपको परेशानी न हो।