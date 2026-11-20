Wedding Season 2026: भारत में शादी सिर्फ दो लोगों के एक साथ आने का मौका नहीं होती, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी मजबूती मिलती है। शादी के आयोजन से लेकर खरीदारी और मेहमानों की मेजबानी तक कई तरह के कारोबार इससे जुड़े होते हैं। इस साल नवंबर और दिसंबर का शादी सीजन कारोबार के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है।





कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। इन शादियों के जरिए लगभग 7.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। इतनी बड़ी रकम से बाजार में खरीदारी और सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं इन शादियों के बारे में और इन पर होने वाले खर्च जैसी बाकी जरूरी जानकारियों के बारे में...