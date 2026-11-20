Wedding Season 2026: भारत में शादी सिर्फ दो लोगों के एक साथ आने का मौका नहीं होती, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी मजबूती मिलती है। शादी के आयोजन से लेकर खरीदारी और मेहमानों की मेजबानी तक कई तरह के कारोबार इससे जुड़े होते हैं। इस साल नवंबर और दिसंबर का शादी सीजन कारोबार के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। इन शादियों के जरिए लगभग 7.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। इतनी बड़ी रकम से बाजार में खरीदारी और सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं इन शादियों के बारे में और इन पर होने वाले खर्च जैसी बाकी जरूरी जानकारियों के बारे में...
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भारत में 25 दिन 52 लाख शादियां होने जा रही हैं।
- फोटो : Freepik
शादियों में कितना होगा कारोबार?
सामान की खरीदारी पर खर्च होंगे 4.05 लाख करोड़ रुपये
- रिपोर्ट के मुताबिक, शादी से जुड़े कुल अनुमानित कारोबार में 4.05 लाख करोड़ रुपये वस्तुओं की खरीदारी से आएंगे
- यह कुल कारोबार का करीब 54 फीसदी हिस्सा है
- इसमें सबसे बड़ा खर्च ज्वेलरी पर होने का अनुमान है
- आभूषणों की खरीदारी पर करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं
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भारत में 25 दिन 52 लाख शादियां होने जा रही हैं।
- फोटो : AI Generated
शादी के कपड़ों पर कितना खर्च?
- वहीं, परिधानों यानी कपड़ों पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है
- शादी के कपड़े, दूल्हा-दुल्हन की पोशाक और मेहमानों की खरीदारी से इस कारोबार को बढ़ावा मिलेगा
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भारत में 25 दिन 52 लाख शादियां होने जा रही हैं।
- फोटो : AI Generated
- दूसरी ओर, सेवाओं से करीब 3.45 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है
- यह कुल कारोबार का 46 फीसदी हिस्सा होगा
- इसमें अकेले कैटरिंग कारोबार की हिस्सेदारी करीब 75,000 करोड़ रुपये रहने की संभावना है
- वहीं, बैंक्वेट और होटल कारोबार से लगभग 60,000 करोड़ रुपये आने का अनुमान है
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भारत में 25 दिन 52 लाख शादियां होने जा रही हैं।
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/AdobeStock
दिल्ली-एनसीआर में कितनी शादियां?
- शादी के इस सीजन में दिल्ली-एनसीआर भी कारोबार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है
- रिपोर्ट के अनुसार, अकेले इस क्षेत्र में करीब 5 लाख शादियां होने की संभावना है
- इन आयोजनों से लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है
- इस तरह दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे बड़े वेडिंग मार्केट के रूप में उभर सकता है