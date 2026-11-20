Difference Between PPF and EPF: हर व्यक्ति अपने भविष्य और बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए बचत करना चाहता है। जब सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न की बात आती है, तो सबसे पहले पीपीएफ और पीएफ का नाम सामने आता है। यह दोनों ही भारत सरकार द्वारा समर्थित बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद बचत योजनाएं हैं।





हालांकि, नाम एक जैसा होने के कारण आम लोग अक्सर इन दोनों के बीच के फर्क को लेकर असमंजस में रहते हैं। कई लोगों को यह भी नहीं पता होता कि इन दोनों योजनाओं में से किसमें ज्यादा ब्याज मिलता है और इनके नियम क्या हैं। आइए बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं पीपीएफ और पीएफ का पूरा गणित।