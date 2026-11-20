Difference Between PPF and EPF: हर व्यक्ति अपने भविष्य और बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए बचत करना चाहता है। जब सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न की बात आती है, तो सबसे पहले पीपीएफ और पीएफ का नाम सामने आता है। यह दोनों ही भारत सरकार द्वारा समर्थित बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद बचत योजनाएं हैं।
हालांकि, नाम एक जैसा होने के कारण आम लोग अक्सर इन दोनों के बीच के फर्क को लेकर असमंजस में रहते हैं। कई लोगों को यह भी नहीं पता होता कि इन दोनों योजनाओं में से किसमें ज्यादा ब्याज मिलता है और इनके नियम क्या हैं। आइए बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं पीपीएफ और पीएफ का पूरा गणित।
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पीएफ खाता किसके लिए होता?
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पीएफ खाता किसके लिए होता?
- पीएफ यानी एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए होता है।
- इसमें हर महीने आपकी सैलरी का एक तय हिस्सा कटकर जमा होता है और उतना ही पैसा कंपनी भी मिलाती है।
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पीपीएफ में कौन निवेश कर सकता?
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पीपीएफ में कौन निवेश कर सकता?
- पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसी सरकारी बचत योजना है, जिसमें देश का कोई भी नागरिक खाता खुलवा सकता है।
- चाहे आप नौकरी करते हों या अपना व्यापार, आप इसमें निवेश कर सकते हैं।
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दोनों में ब्याज दर कितनी मिलती?
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दोनों में ब्याज दर कितनी मिलती?
- ब्याज दर के मामले में आमतौर पर पीएफ (EPF) में पीपीएफ (PPF) के मुकाबले थोड़ा अधिक ब्याज मिलता है।
- वर्तमान में पीएफ पर लगभग 8.25 प्रतिशत, जबकि पीपीएफ पर करीब 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है।
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निवेश और लॉक-इन के नियम क्या?
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निवेश और लॉक-इन के नियम क्या?
- पीपीएफ खाते में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और इसमें सालाना अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं।
- वहीं, पीएफ खाते का पैसा आप रिटायरमेंट या कुछ खास जरूरतों पर अपनी सुविधा के मुताबिक निकाल सकते हैं।