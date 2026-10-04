छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार से कितनी मिलेगी सब्सिडी? ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

Rooftop Solar Panel Subsidy Scheme: महंगे बिजली बिलों से राहत दिलाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' काफी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाती है।





बता दें कि सोलर सिस्टम लगवाने के कई फायदे हैं, पहला तो हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है, और साथ ही अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर कमाई भी की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे कोई भी सामान्य नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकता है। आइए इस लेख में बेहद सरल भाषा में समझते हैं कि किस क्षमता के सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी मिलती है और इसका आवेदन की क्या प्रक्रिया है।