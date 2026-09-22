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सिंक के बिल्कुल पास रखा है टूथब्रश? सुबह-सुबह की ये आदत पड़ सकती है भारी

Tue, 22 Sep 2026 03:37 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 22 Sep 2026 03:37 PM IST
सार

Toothbrush Near Bathroom: टूथब्रश को इस्तेमाल के बाद सिंक के बिल्कुल पास रखना बहुत आम बात है। लेकिन अगर उस पर बार-बार पानी के छींटे पड़ते रहें और ब्रश लंबे समय तक गीला रहे तो उसकी साफ-सफाई पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। जानिए टूथब्रश रखने का सही तरीका क्या है।
 

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Toothbrush Near Bathroom Sink Why Water Splashes Matter Know other details inside
टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : AI

बाथरूम में टूथब्रश रखना हर घर में आम बात है। कई लोग इसे सिंक के पास बने स्टैंड में रख देते हैं, ताकि सुबह उठते ही आसानी से मिल जाए। लेकिन अगर आपका टूथब्रश सिंक के बिल्कुल किनारे रखा रहता है और हाथ-मुंह धोते समय उस पर पानी के छींटे पड़ते रहते हैं तो इस आदत पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि ब्रश को इस्तेमाल के बाद ठीक तरह से सुखाकर रखना भी जरूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Toothbrush Near Bathroom Sink Why Water Splashes Matter Know other details inside
टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : FreePik

सिंक के पास क्यों नहीं रखना चाहिए
सिंक के पास रखे टूथब्रश पर हाथ धोने, चेहरा साफ करने या नल चलाने के दौरान पानी के छींटे पड़ सकते हैं। सिंक की सतह और नल के आसपास गंदगी जमा हो सकती है, इसलिए वहां से आने वाले छींटों से टूथब्रश भी गीला हो सकता है। खासकर अगर ब्रश इस्तेमाल के बाद पहले से गीला हो और फिर बार-बार पानी पड़ता रहे तो उसके सूखने में ज्यादा समय लग सकता है।

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टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : istock

ब्रश को गीला छोड़ना सही नहीं
अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक टूथब्रश को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह पानी से धोना चाहिए और फिर उसे सीधा रखकर हवा में सूखने देना चाहिए। गीले टूथब्रश को बंद डिब्बे में रखने से नमी बनी रहती है, जिससे बैक्टीरिया की बढ़त ज्यादा हो सकती है। इसलिए ब्रश को धोने के बाद किसी खुले और हवादार जगह पर रखना बेहतर है।

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टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : freepik.com

टॉयलेट के पास रखने पर भी दें ध्यान
अगर बाथरूम में सिंक और टॉयलेट पास-पास हैं तो टूथब्रश को टॉयलेट के बिल्कुल नजदीक रखना भी अच्छी आदत नहीं है। फ्लश करने पर पानी की बेहद छोटी बूंदों वाले कण हवा में फैल सकते हैं। टूथब्रश में अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, टूथब्रश पर पाए जाने वाले इन बैक्टीरिया से नुकसान होने का सीधा सबूत नहीं है। इसलिए इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं, बस साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए।

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टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : freepik.com

टूथब्रश कहां और कैसे रखें? 
कोशिश करें कि टूथब्रश सिंक के ठीक किनारे की बजाय थोड़ी दूरी पर किसी साफ और सूखी जगह पर रखा हो। उसे इस्तेमाल के बाद पानी से अच्छी तरह धोएं और सीधा रखें, ताकि ब्रश जल्दी सूख सके। ब्रश को दूसरे लोगों के टूथब्रश से भी अलग रखना चाहिए। अगर ब्रश के रेशे फैल गए हैं या खराब हो गए हैं तो उसे बदल दें। सामान्य तौर पर टूथब्रश करीब तीन से चार महीने में बदलने की सलाह दी जाती है।  इसलिए सिंक के पास टूथब्रश रखने से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे लगातार पानी के छींटों में रखना और गीला छोड़ देना अच्छी आदत नहीं है। साफ, सूखी और हवादार जगह पर रखा टूथब्रश रोज की सफाई के लिहाज से बेहतर ऑप्शन है।

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