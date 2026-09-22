सिंक के बिल्कुल पास रखा है टूथब्रश? सुबह-सुबह की ये आदत पड़ सकती है भारी

1 of 5 टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : AI







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बाथरूम में टूथब्रश रखना हर घर में आम बात है। कई लोग इसे सिंक के पास बने स्टैंड में रख देते हैं, ताकि सुबह उठते ही आसानी से मिल जाए। लेकिन अगर आपका टूथब्रश सिंक के बिल्कुल किनारे रखा रहता है और हाथ-मुंह धोते समय उस पर पानी के छींटे पड़ते रहते हैं तो इस आदत पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि ब्रश को इस्तेमाल के बाद ठीक तरह से सुखाकर रखना भी जरूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : FreePik

सिंक के पास क्यों नहीं रखना चाहिए

सिंक के पास रखे टूथब्रश पर हाथ धोने, चेहरा साफ करने या नल चलाने के दौरान पानी के छींटे पड़ सकते हैं। सिंक की सतह और नल के आसपास गंदगी जमा हो सकती है, इसलिए वहां से आने वाले छींटों से टूथब्रश भी गीला हो सकता है। खासकर अगर ब्रश इस्तेमाल के बाद पहले से गीला हो और फिर बार-बार पानी पड़ता रहे तो उसके सूखने में ज्यादा समय लग सकता है।

3 of 5 टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : istock

ब्रश को गीला छोड़ना सही नहीं

अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक टूथब्रश को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह पानी से धोना चाहिए और फिर उसे सीधा रखकर हवा में सूखने देना चाहिए। गीले टूथब्रश को बंद डिब्बे में रखने से नमी बनी रहती है, जिससे बैक्टीरिया की बढ़त ज्यादा हो सकती है। इसलिए ब्रश को धोने के बाद किसी खुले और हवादार जगह पर रखना बेहतर है।

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4 of 5 टूथब्रश को सिंक के किनारे रखना है आपकी आदत? - फोटो : freepik.com

टॉयलेट के पास रखने पर भी दें ध्यान

अगर बाथरूम में सिंक और टॉयलेट पास-पास हैं तो टूथब्रश को टॉयलेट के बिल्कुल नजदीक रखना भी अच्छी आदत नहीं है। फ्लश करने पर पानी की बेहद छोटी बूंदों वाले कण हवा में फैल सकते हैं। टूथब्रश में अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, टूथब्रश पर पाए जाने वाले इन बैक्टीरिया से नुकसान होने का सीधा सबूत नहीं है। इसलिए इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं, बस साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए।

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