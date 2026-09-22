पर्दे दीवार से सटाकर रखते हैं? पीछे की जगह की सफाई न करने से हो सकती हैं ये परेशानियां

1 of 5 पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : AI







Link Copied



घर में पर्दे लगाना आम बात है। खिड़की और दरवाजे पर लगे पर्दे कमरे को अच्छा लुक देने के साथ धूप और बाहर से आने वाली रोशनी को भी कम करते हैं। लेकिन अक्सर पर्दे लगाते समय हम एक बात पर ध्यान नहीं देते। पर्दे और दीवार के बीच की जगह लंबे समय तक साफ नहीं हो पाती। अगर पर्दा लगातार दीवार से सटा रहे तो उसके पीछे धूल और गंदगी जमा हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : Instagram

पर्दे के पीछे क्यों जमा होती है धूल

पर्दे कपड़े के बने होते हैं और उन पर समय के साथ धूल बैठना नॉर्मल सी बात है। जब पर्दा दीवार से सटकर रहता है तो उसके पीछे की जगह तक झाड़ू या कपड़ा आसानी से नहीं पहुंच पाता। खिड़की के आसपास की धूल भी धीरे-धीरे पर्दे के पीछे जमा हो सकती है। अगर वहां नमी रहती है तो सफाई की अनदेखी करना और भी ठीक नहीं है।

3 of 5 पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : Instagram

दीवार पर भी पड़ सकता है असर

पर्दे के पीछे लगातार धूल जमा रहने से दीवार गंदी दिखाई दे सकती है। खासकर हल्के रंग की दीवार पर धूल के निशान जल्दी नजर आते हैं। अगर किसी जगह पर नमी या सीलन की समस्या पहले से है तो उस हिस्से को नजरअंदाज करने के बजाय समय-समय पर देखना जरूरी है। केवल पर्दा हटा देने से सफाई पूरी नहीं होती, उसके पीछे की दीवार और खिड़की के आसपास का हिस्सा भी साफ करना चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : Instagram

सफाई करते समय यह गलती न करें

पर्दे को केवल ऊपर से झाड़कर काम खत्म न करें। कुछ समय के अंतराल पर पर्दे को हटाकर पीछे की दीवार, खिड़की की चौखट और पर्दे की रॉड के आसपास भी सफाई करें। अगर पर्दे धोने लायक हैं तो उनकी देखभाल उनके कपड़े के हिसाब से करें। सफाई के बाद पर्दे और दीवार के बीच थोड़ी जगह रखना भी मददगार हो सकता है, ताकि पीछे का हिस्सा आसानी से साफ किया जा सके।

विज्ञापन