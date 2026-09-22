पर्दे दीवार से सटाकर रखते हैं? पीछे की जगह की सफाई न करने से हो सकती हैं ये परेशानियां

घर में पर्दे लगाना आम बात है। खिड़की और दरवाजे पर लगे पर्दे कमरे को अच्छा लुक देने के साथ धूप और बाहर से आने वाली रोशनी को भी कम करते हैं। लेकिन अक्सर पर्दे लगाते समय हम एक बात पर ध्यान नहीं देते। पर्दे और दीवार के बीच की जगह लंबे समय तक साफ नहीं हो पाती। अगर पर्दा लगातार दीवार से सटा रहे तो उसके पीछे धूल और गंदगी जमा हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
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पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं?
- फोटो : Instagram
पर्दे के पीछे क्यों जमा होती है धूल
पर्दे कपड़े के बने होते हैं और उन पर समय के साथ धूल बैठना नॉर्मल सी बात है। जब पर्दा दीवार से सटकर रहता है तो उसके पीछे की जगह तक झाड़ू या कपड़ा आसानी से नहीं पहुंच पाता। खिड़की के आसपास की धूल भी धीरे-धीरे पर्दे के पीछे जमा हो सकती है। अगर वहां नमी रहती है तो सफाई की अनदेखी करना और भी ठीक नहीं है।
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पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं?
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दीवार पर भी पड़ सकता है असर
पर्दे के पीछे लगातार धूल जमा रहने से दीवार गंदी दिखाई दे सकती है। खासकर हल्के रंग की दीवार पर धूल के निशान जल्दी नजर आते हैं। अगर किसी जगह पर नमी या सीलन की समस्या पहले से है तो उस हिस्से को नजरअंदाज करने के बजाय समय-समय पर देखना जरूरी है। केवल पर्दा हटा देने से सफाई पूरी नहीं होती, उसके पीछे की दीवार और खिड़की के आसपास का हिस्सा भी साफ करना चाहिए।
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पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं?
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सफाई करते समय यह गलती न करें
पर्दे को केवल ऊपर से झाड़कर काम खत्म न करें। कुछ समय के अंतराल पर पर्दे को हटाकर पीछे की दीवार, खिड़की की चौखट और पर्दे की रॉड के आसपास भी सफाई करें। अगर पर्दे धोने लायक हैं तो उनकी देखभाल उनके कपड़े के हिसाब से करें। सफाई के बाद पर्दे और दीवार के बीच थोड़ी जगह रखना भी मददगार हो सकता है, ताकि पीछे का हिस्सा आसानी से साफ किया जा सके।
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पर्दे दीवार से चिपकाकर रखते हैं?
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नमी दिखे तो तुरंत ध्यान दें
अगर पर्दे के पीछे दीवार पर सीलन, काले या हरे धब्बे, पेंट उखड़ना या बदबू जैसी परेशानी दिखाई दे तो इसे सिर्फ पर्दे की वजह मानकर नजरअंदाज न करें। खिड़की से पानी आने, दीवार में नमी या कमरे में ज्यादा नमी जैसी वजह भी हो सकती है। ऐसे में असली वजह का पता लगाकर उसे ठीक करना ज्यादा जरूरी है। पर्दे कमरे को सुंदर जरूर बनाते हैं, लेकिन उनके पीछे की जगह भी घर का ही हिस्सा है। इसलिए सफाई करते समय पर्दे को थोड़ा हटाकर वहां की दीवार और खिड़की के आसपास नजर डाल लेना छोटी लेकिन काम की आदत हो सकती है।
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