फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Sleeping With Your Phone Under the Pillow Know Why You Should Avoid It

तकिए के नीचे फोन रखकर सोते हैं? आज ही बदल दें ये आदत, फोन की गर्मी पड़ सकती है भारी

Tue, 22 Sep 2026 11:25 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 22 Sep 2026 11:25 AM IST
सार

Sleeping With Your Phone: रात में फोन को तकिए के नीचे रखकर सोना भले ही आसान लगे, लेकिन ऐसा करने से फोन की गर्मी बाहर निकलने में दिक्कत हो सकती है। इससे फोन ज्यादा गर्म हो सकता है और लंबे समय में बैटरी पर भी असर पड़ सकता है। सोते समय फोन को तकिए या बिस्तर के नीचे रखने से बचना बेहतर है।
 

विज्ञापन
Sleeping With Your Phone Under the Pillow Know Why You Should Avoid It
सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की है आदत? - फोटो : AI

रात में सोते समय फोन को अपने पास रखना आजकल आम बात है। कई लोग फोन को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं, ताकि सुबह अलार्म आसानी से सुनाई दे या रात में जरूरत पड़ने पर फोन तुरंत हाथ में आ जाए। लेकिन सुविधा के लिए की जाने वाली यह छोटी सी आदत फोन के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। खासकर तब, जब फोन चार्जिंग पर लगा हो। तो आइए जानते हैं कि इसका उपाय क्या है?

Sleeping With Your Phone Under the Pillow Know Why You Should Avoid It
तकिए के नीचे फोन रखकर सोने की आदत - फोटो : AI

तकिए के नीचे फोन रखने से क्यों बढ़ सकती है गर्मी
फोन इस्तेमाल होने के दौरान थोड़ी गर्मी पैदा करता है। चार्जिंग के समय भी बैटरी और फोन के दूसरे हिस्सों में गर्मी बनती है। आमतौर पर यह गर्मी फोन के आसपास की हवा में निकल जाती है। लेकिन जब फोन तकिए, कंबल या गद्दे के नीचे दबा होता है तो उसके आसपास हवा का रास्ता कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में फोन की गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है और फोन सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकता है। खासकर चार्जिंग के दौरान फोन को तकिए के नीचे रखना ठीक नहीं माना जाता।

Sleeping With Your Phone Under the Pillow Know Why You Should Avoid It
सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की है आदत? - फोटो : Adobe Stock

बैटरी की सेहत पर भी पड़ सकता है असर
फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा गर्मी पसंद नहीं होती। बार-बार ज्यादा गर्म होने से समय के साथ बैटरी की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार फोन तकिए के नीचे रखने से बैटरी तुरंत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर यह रोज की आदत बन जाए और फोन लगातार गर्म होता रहे तो परेशानी बढ़ सकती है। फोन गर्म होने पर कई डिवाइस खुद चार्जिंग की रफ्तार कम कर देते हैं या तापमान ज्यादा बढ़ने पर चार्जिंग रोक भी सकते हैं। इसलिए फोन को ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां उसके आसपास हवा आती-जाती रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Sleeping With Your Phone Under the Pillow Know Why You Should Avoid It
सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की है आदत? - फोटो : Adobe Stock

चार्जिंग के समय तो बिल्कुल न करें ऐसी गलती
सबसे ज्यादा ध्यान चार्जिंग के दौरान रखना चाहिए। फोन को चार्जिंग पर लगाकर तकिए के नीचे या कंबल के अंदर रख देना सही तरीका नहीं है। चार्ज करते समय फोन को किसी सख्त और खुली सतह पर रखें। इससे उसके आसपास हवा बनी रहती है और गर्मी निकलने में आसानी होती है। अगर चार्जिंग के दौरान फोन असामान्य रूप से बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, बार-बार चार्जिंग रुक रही है या बैटरी फूलने जैसी समस्या दिखाई दे रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में चार्जर हटाकर फोन को ठंडा होने दें और जरूरत पड़ने पर अधिकृत सर्विस सेंटर पर जांच करवाएं।

विज्ञापन
Sleeping With Your Phone Under the Pillow Know Why You Should Avoid It
सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की है आदत? - फोटो : Adobe Stock

फोन कहां रखकर सोना बेहतर है
सोते समय फोन को तकिए के नीचे रखने के बजाय बेडसाइड टेबल या किसी खुली और सूखी जगह पर रखें। अगर अलार्म के लिए फोन पास रखना जरूरी है तो उसे तकिए के पास खुली जगह पर रखा जा सकता है। इससे फोन दबेगा भी नहीं और उसकी गर्मी निकलने में भी परेशानी नहीं होगी।

फोन की स्क्रीन पर तेल के निशान साफ करने के लिए कपड़ा नहीं, ये तरीका ज्यादा सही क्यों माना जाता है?

गैस पर खाली तवा ज्यादा देर रखने से क्या होता है? बर्तन ही नहीं, चूल्हे पर भी पड़ सकता है असर

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed