तकिए के नीचे फोन रखकर सोते हैं? आज ही बदल दें ये आदत, फोन की गर्मी पड़ सकती है भारी

1 of 5 सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की है आदत? - फोटो : AI







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रात में सोते समय फोन को अपने पास रखना आजकल आम बात है। कई लोग फोन को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं, ताकि सुबह अलार्म आसानी से सुनाई दे या रात में जरूरत पड़ने पर फोन तुरंत हाथ में आ जाए। लेकिन सुविधा के लिए की जाने वाली यह छोटी सी आदत फोन के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। खासकर तब, जब फोन चार्जिंग पर लगा हो। तो आइए जानते हैं कि इसका उपाय क्या है?

2 of 5 तकिए के नीचे फोन रखकर सोने की आदत - फोटो : AI

तकिए के नीचे फोन रखने से क्यों बढ़ सकती है गर्मी

फोन इस्तेमाल होने के दौरान थोड़ी गर्मी पैदा करता है। चार्जिंग के समय भी बैटरी और फोन के दूसरे हिस्सों में गर्मी बनती है। आमतौर पर यह गर्मी फोन के आसपास की हवा में निकल जाती है। लेकिन जब फोन तकिए, कंबल या गद्दे के नीचे दबा होता है तो उसके आसपास हवा का रास्ता कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में फोन की गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है और फोन सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकता है। खासकर चार्जिंग के दौरान फोन को तकिए के नीचे रखना ठीक नहीं माना जाता।

3 of 5 सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की है आदत? - फोटो : Adobe Stock

बैटरी की सेहत पर भी पड़ सकता है असर

फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा गर्मी पसंद नहीं होती। बार-बार ज्यादा गर्म होने से समय के साथ बैटरी की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार फोन तकिए के नीचे रखने से बैटरी तुरंत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर यह रोज की आदत बन जाए और फोन लगातार गर्म होता रहे तो परेशानी बढ़ सकती है। फोन गर्म होने पर कई डिवाइस खुद चार्जिंग की रफ्तार कम कर देते हैं या तापमान ज्यादा बढ़ने पर चार्जिंग रोक भी सकते हैं। इसलिए फोन को ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां उसके आसपास हवा आती-जाती रहे।

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4 of 5 सोते समय तकिए के नीचे फोन रखने की है आदत? - फोटो : Adobe Stock

चार्जिंग के समय तो बिल्कुल न करें ऐसी गलती

सबसे ज्यादा ध्यान चार्जिंग के दौरान रखना चाहिए। फोन को चार्जिंग पर लगाकर तकिए के नीचे या कंबल के अंदर रख देना सही तरीका नहीं है। चार्ज करते समय फोन को किसी सख्त और खुली सतह पर रखें। इससे उसके आसपास हवा बनी रहती है और गर्मी निकलने में आसानी होती है। अगर चार्जिंग के दौरान फोन असामान्य रूप से बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, बार-बार चार्जिंग रुक रही है या बैटरी फूलने जैसी समस्या दिखाई दे रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में चार्जर हटाकर फोन को ठंडा होने दें और जरूरत पड़ने पर अधिकृत सर्विस सेंटर पर जांच करवाएं।

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